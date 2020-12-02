傳列康友案下波調查重點　吳怡玎駁「炒股」：全力配合調查

▲國民黨立委吳怡玎。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

台北地檢署偵辦康友-KY（下簡稱康友）掏空案，查出國民黨立委吳怡玎的父親、前立委吳光訓，涉嫌以兒女名義大量買賣康友權證，外傳吳怡玎被檢調列為下波調查重點。對此，吳怡玎2日受訪表示，尊重司法調查，願意全力配合司法、檢警調查，但目前沒有收到任何通知。

有週刊報導指出，北檢偵辦康友董事長黃文烈涉財報不實等案，約談吳怡玎父親吳光訓，而吳怡玎在康友8月暫停交易後，早先一步出脫持股，規避不少損失，種種巧合是否涉及內線交易，檢調已列為下波調查重點。

對此，吳怡玎2日在立法院受訪表示，尊重司法的調查；對於報導指出可能是下一波調查的對象，她強調，絕對願意配合司法、檢警的調查，但目前沒有收到任何通知。

對於當初為何買康友股票，吳怡玎指出，「主要的操作還是我父親，那時我們討論說我名下至少要乾淨點，不要讓人覺得說好像...」，康友出現問題時，「我們也嚇一跳」。

是否擔心政治操作？吳怡玎說，日前檢調到她住所搜索，但搜索的名字卻是她妹妹，因為妹妹不在台灣很久，所以很多人會聯想到「查水表」，但她希望這件事情司法歸司法、政治歸政治，至於在國會該做的事情，如質詢、問政等，她還是會繼續做，司法上就全力配合調查。

媒體追問，是否後悔擔任立委？吳怡玎說，「既來之則安之」，在野黨的工作就是監督政府，她進入立法院後，也確實看到很多問題，就做自己該做的事。