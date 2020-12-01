南大附小學童　跨足雲嘉南探索咖啡三級產業

▲南大附小彩虹斑馬志工隊，進行兩天一夜戶外教育自主學習課程，到有「台灣咖啡原鄉」之稱的雲林古坑進行咖啡探索課程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南大附小彩虹斑馬志工隊，進行兩天一夜戶外教育自主學習課程，到有「台灣咖啡原鄉」之稱的雲林古坑進行咖啡探索課程，學童體驗採摘咖啡及咖啡豆後處理，不約而同說，要了解台灣咖啡的歷史不能錯過古坑荷苞山！

隔日一行人再到台南東山區三尖山咖啡園，每位學童皆帶回咖啡幼苗栽種，期盼三年後能開花結果。

在谷泉咖啡莊園負責人劉易騰帶領下，學童走訪有咖啡山之稱的荷苞山。劉易騰表示，荷苞山在日治時期曾大量種植咖啡樹，主要是阿拉比卡和賴比瑞亞品種。學生柯秌而說，當時古坑咖啡由台灣人負責管理及採收，再將處理好的生豆運回日本烘焙，這段咖啡發展史讓正在學台灣史的我們留下深刻印象。

劉易騰帶領學童採收咖啡，再進行篩除浮豆、脫皮、曬豆、脫殼、選豆等後製處理。學生張勝竹說，咖啡豆烘焙須將生豆放入烤網在爐子上方火烤，約七分鐘後米白色的咖啡生豆變成咖啡色，除了仔細看，還要仔細聽，才不會錯過一爆點和二爆點，淺中深烘焙的咖啡豆就此區分。

南大附小指導老師陳怡均表示，咖啡莊園植有少見的賴比瑞亞和羅布斯塔品種咖啡樹，加上阿拉比卡，一次看到三大咖啡樹種，令人驚喜。為了讓學生開拓視野，還至嘉義參觀咖啡觀光工廠和星巴克咖啡特色門市，使學童認識咖啡的第二、三級產業，學生都成為「咖啡小達人」了。



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