印尼多座火山蠢動…火山灰噴到3公里外　村民緊急疏散

▲印尼塞莫火山（Mount Semeru）噴出火山灰。（圖／路透）



文／中央社

印尼當局現正密切關注數座火山的情況，因為近幾週感測器記錄到這些火山活動變頻繁。當局已疏散數以千計的民眾。

美聯社報導，印尼國家災害應變總署發言人拉迪雅（Raditya Jati）表示，灼熱的火山灰今天一早沿塞莫火山（Mount Semeru）傾瀉而下，最遠達到3000公尺外，引發村民恐慌。從天而降的火山灰與硫磺籠罩山坡上數座村莊。

塞莫火山海拔3676公尺，位於盧馬姜縣（Lumajang ），是印尼人口最稠密的爪哇島最高的火山。

拉迪雅表示，當局正試圖疏散山坡上約550名居民，目前未傳出有人員受傷或嚴重損失。

印尼火山和地質災害減災中心（Volcanology and Geological Hazard Mitigation Center）並未調高塞莫火山的警戒層級。塞莫火山自5月開始噴發以來，警戒層級一直維持在第3高的級別。

減災中心建議村民與觀光客與火山口保持4公里距離。

兩天前，位於東努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）雷姆巴塔島（Lembata）的伊里萊沃托洛科火山（Mount Ili Lewotolok）剛向天空噴出高達4000公尺的高溫煙柱。超過4600人從山坡上撤離。

另外，爪哇島另一區的梅拉比火山（Mount Merapi ）活動變頻繁後，當局自11月初起已疏散超過1800名山坡上的居民。中爪哇省（Central Java）和日惹省（Yogyakarta）地方政府正密切監視梅拉比火山。

北蘇門答臘省（North Sumatra）當局也在密切關注西納彭火山（Mount Sinabung）的情況，因感測器記錄到這座火山自8月起活動增加。當局建議村民與火山口保持5公里距離，並注意熔岩帶來的危險。

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