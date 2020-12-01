印媒指控中國「河流武器化」　雅魯藏布江水壩主宰下游6大河生死

▲印度憂心中國使跨境河流「武器化」。圖為雅魯藏布江中游藏木水電站。（圖／CFP）



記者林彥臣／綜合報導

中國電力建設集團已敲定在雅魯藏布江下游興建水電開發工程，由於雅魯藏布江在直線距離50公里之內形成2000公尺高度差，形成超過6000萬千瓦的開發規模相當於3個三峽大壩，每年預計提供近3000億度可再生、零碳電力。但是位於下游的印度則指控，中國將雅魯藏布江等跨境河流「武器化」，主宰南亞和中南半島上6條大河的生死。

根據《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報導，中國聲稱對西藏水域擁有明確的所有權，除了長江之外，其他包括印度河，恆河，雅魯藏布江，伊洛瓦底江，薩爾溫江和湄公河等6條流經南亞與中南半島國家重要河流都起源與此，這些河流流經巴基斯坦、印度、緬甸、寮國和越南，其中有48%的水量流過印度。

▲雅魯藏布江的落差蘊含豐富的水電資源。（圖／CFP）



報導指出，印度跟中國曾經簽定「跨境水文數據互換共享」的協議，2017年印中在錫金邊境衝突時，中國就曾經停止共享數據，雖然2018年已經恢復提供數據，並且簽定了諒解備忘錄，但是印度國內普遍憂心中國會將跨境河流「武器化」。

報導引述澳洲洛伊國際政策研究所（Lowy Institute for International Policy）7月發布的報告稱，對印度而言，中國作為跨境河流上游國家是其無法迴避但又難以克服的挑戰。正如中印近期在邊境地區爆發衝突所顯示的，印度必須評估中國如何將其針對跨境河流下游國家的優勢「武器化」，而中國主宰這些河流，足以對這些印度的經濟「卡脖子」。

▲專家分析，雅魯藏布江是否發會正面效應，還是取決於中印關係。（圖／CFP）



新加坡《聯合早報》11月30日也針對這個議題，援引專家的分析指出，中國修水電站也可能起到錯峰調節作用並為印度帶來正面效應，未來江水可能實現常年較穩定流動，下游在枯水季節也可能有水可用，「但先決條件是良好的中印關係」。

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