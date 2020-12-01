傳參選民進黨北市黨部主委？　吳怡農：比我有經驗的前輩很多

▲吳怡農。（圖／取自吳怡農臉書、IG）



記者陶本和／台北報導

由於民進黨台北市黨部主委持續「難產」，外傳黨內有共識推舉民進黨智庫副執行長吳怡農接任。對此，吳怡農1日下午表示，北市黨部主委責任重大，黨內比他有經驗的前輩很多，一定有比他更適任的人。

民進黨台北市黨部主委的人選，攸關2022年台北市長佈局，先前前議員王孝維、前立委薛凌登記參選，但兩方爆出爭議不斷，導致黨內成立調查小組協調，最終時任黨主席卓榮泰決議暫停選舉，至今主委一職依舊「難產」。

對此，民進黨預計2日舉行中執會提案修改「黨員入黨辦法」，以及「黨職人員選舉辦法」；這一方面是攸關線上入黨的狀況，把線上入黨的審理流程，改由入黨複查小組直接審查，避免耗時。

至於所謂「黨職人員選舉辦法」，則是修改黨員入黨後，不需受兩年條款的限制，可以參選縣市黨部主委。對此，這主要是由連江縣黨部主委李問提出，是要爭取年輕人才，可以讓大家提早投入黨務。

不過，此舉也被認為是不是在替吳怡農參選北市黨部解套。對此，吳怡農稍早發布聲明指出，有關媒體報導，明天中執會將討論入黨與選舉辦法的修正案，鼓勵更多新血參與黨務，他認為這對民進黨的發展，是好的方向。

吳怡農表示，台北市黨部主委工作責任重大，涉及市長與議員候選人的提名以及後續的輔選，對於民進黨在台北的發展，非常關鍵。「黨內比我有經驗的前輩很多，一定有比我更適任的人」。