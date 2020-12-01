萬眾騎BIKE！邁入第11年...顏清標：巡迴6大宮廟「有騎有保庇」

▲▼大甲鎮瀾宮董事長顏清標（左）等人，歡迎民眾報名參加萬眾騎BIKE活動。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大甲鎮瀾宮等6間宮廟明年3月將舉辦第11屆「萬眾騎BIKE」活動，主辦單位之一的鎮瀾宮董事長顏清標1日表示，民眾騎乘巡迴6廟、全長90公里，不但可欣賞不同宮廟之美、沿途景色，還可免費品嚐當地小吃，補充體力再騎，他歡迎全省民眾趕緊報名，希望突破萬人，有騎有保庇，一起來趟健康鐵馬之旅。

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「2021萬眾騎BIKE」活動從2011年開始，明年將進入第11屆，由台中6間媽祖廟聯合舉辦，由6尊媽祖安座於前導車，引領騎友們一起從北屯朝聖宮出發，騎經豐原鎮清宮、大甲鎮瀾宮、社口萬興宮、南屯萬和宮、台中樂成宮，最後再回到朝聖宮。

顏清標表示，明年3月6日舉辦的萬眾騎BIKE活動，天氣應該十分涼爽，加上疫情也無法出國，因此最適合在國內邊騎車運動、邊品嚐各地宮廟美食，騎不了全程也沒關係，路上會有接駁車，他呼籲民眾踴躍報名，讓明年能突破萬人。

▲報名者可獲得活動紀念T恤、束口袋及防曬三角圍脖。

2021年是牛年，主辦單位朝聖宮特別以牛年及台中地形作為活動視覺主軸，凡報名者可獲得活動紀念T恤、束口袋及車友防曬必備三角圍脖，只要收集4間宮廟的祈福章，就可領取完騎獎牌，這次的獎牌別出心裁，以水牛的概念製作，象徵騎士有如水牛努力不懈的精神，騎士回到主會場後還可抽豐富的精美好禮，沒有自行車的民眾，主辦單位也會提供租車服務。

▲小小騎士模樣可愛。

出席萬眾騎BIKE宣傳活動者，包括朝聖宮主委李煥湘、大甲鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤、社口萬興宮主委徐明爐、南屯萬和宮董事長蕭清杰、樂成宮董事長郭松益等人。

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