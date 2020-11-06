顏清標霸氣「160碗全包」！伸出大拇哥狂讚碗粿父女手藝：太好吃了

▲▼碗粿爸爸林先生約50多歲，向岳母學習傳統碗粿製作，用感恩的心將攤位取名《陳媽媽》。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

記者蔡佩旻、戴若涵／雲林報導

雲林一對賣碗粿11歲林姓小妹妹在臉書將公告「10碗碗粿就送1條蘿蔔糕」誤植為「買碗粿就送蘿蔔糕」，引發顧客瘋搶，林父得知消息後，決定照女兒公告的方式販售，要讓女兒知道誠信的重要。大甲鎮瀾宮董事長獲悉後，決定包下共160碗的碗粿，稍早更在臉書上po文直呼，「真的太好吃了~」，幫忙這對父女拉生意。

據了解，林父一家住在雲林斗六，家境並不富裕，林母因跌倒導致腦幹出血需長期休養、小兒子又發展遲緩，林父只好趁著假日帶著年僅11歲的女兒推車活動式攤車賣碗粿貼補家用，微薄的收入僅可勉力支持一家五口的開銷。

日前林父決定推出促銷優惠「買10碗碗粿就送1條蘿蔔糕」，並交由女兒透過臉書粉專公告，不料，女兒卻誤植為「買碗粿就送蘿蔔糕」，導致林父每賣1碗30元的碗粿，就得送出要價100元的蘿蔔糕；但對於女兒的錯誤，林父決定忍痛虧本賠售，就為了教導女兒「誠信」的重要。

「海線一哥」顏清標得知此事後，6日一早便循線聯絡上林父，更霸氣全包林父趕工製作出來的「160碗碗粿」，下午派人專程前往雲林斗南交流道取貨，稍早顏清標更在各人臉書上po文，「真的太好吃了～有路過雲林趕快捧場唷」同時標註「#陳媽媽碗粿」幫這對父女廣為宣傳！

▲「海線一哥」顏清標臉書po文，網友一片狂讚。（圖／翻攝顏清標臉書）