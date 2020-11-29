顏清標二度邀約「誠信碗粿」赴沙鹿！　800碗1.5小時全掃光

▲林小妹昨下午隨著父親前往台中沙鹿擺攤，800碗碗粿90分鐘不到就被掃光。（圖／民眾提供）

記者李忠憲、莊智勝／台中報導

雲林一對碗粿父女日前因就讀小學的女兒在臉書誤植活動資訊，引發消費者瘋搶，但林爸爸為了教育女兒誠信的重要，選擇虧本照賣，被網友封為「誠信碗粿」，還兩度獲得大甲鎮瀾宮董事長顏清標邀約、前往沙鹿擺攤。昨（28日）下午碗粿父女再度前往沙鹿，800碗碗粿不到1個半小時就通通賣光，甚至還有民眾到現場排了4個小時，就為了品嚐古法製作、誠信碗粿的好滋味。

靠著碗粿撐起家的林爸爸說，家裡經濟狀況不太寬裕，妻子生病、小兒子又發展遲緩，只能趁著假日推著活動攤車與11歲的女兒到處賣碗粿；日前林爸爸為了促銷，想舉辦活動「買10碗碗粿就送1條蘿蔔糕」，不料林小妹卻誤植成「買碗粿就送蘿蔔糕」，因此造成客戶搶訂。林爸爸得知後也未責難女兒，毅然決然咬著牙賠本賣，就是為了教導孩子「誠信的重要」。

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這一碗「誠信碗粿」的故事引起顏清標的注意，為了表達對教育理念的認同，新聞曝光後第一時間便與林爸爸聯繫，豪氣全包、買下160碗碗粿，還兩度邀約碗粿父女到沙鹿擺攤，將古法製作的好滋味帶往台中，讓地方鄉親一飽口福。碗粿父女14日首次到沙鹿擺攤就引起民眾瘋搶，一早顏寬恒服務處就擠滿民眾，短短1小時800碗碗粿就全數售罄。

昨下午林小妹二度隨著爸爸到沙鹿賣碗粿，活動原本預計下午2點開始，但上午10點不到就已經有民眾開始排隊；而林爸爸準備的800碗碗粿也在短短1個半小時內就賣光，還有部分向隅的民眾直呼可惜；由於氣溫驟降，現場除了碗粿外，服務處也備好熱湯，讓排隊民眾在除了吃得到誠信外、也能喝到溫暖。

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▼遵循古法純米製作、熱騰騰的「誠信碗粿」。（圖／民眾提供）