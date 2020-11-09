雞蛋界的哈根達斯　手能捏起蛋黃的「精品蛋」在這

▲寶奇生技團隊2020年入選好食好事第三屆加速器種子計畫。

圖、文／好食好事基金會提供

「簡單一點來說，我們在賣雞蛋；再複雜一點，我們是在做幹細胞的生意。」好食好事基金會「食農加速器種子計畫」獲選團隊之一、寶奇生技以微生物菌株育成技術搭配營養飼料配方，養出一顆顆「機能蛋」；執行副總李金燕說，他們的蛋是「雞蛋界中的哈根達斯（Häagen-Dazs，美國高級冰淇淋品牌）」，甚至在連鎖藥局販售。經創業2年，不僅達損益兩平，今年上半年締造營業額1800萬的實績。

頂新和德基金捐助人代表魏應充憂心農業勞動人口老化，農村凋零，近年捐助成立好食好事基金會，扶植食農新創產業。基金會前年起推動國內唯一的食農加速器種子計畫，透過各領域業師，協助入選的食農新創團隊找到更多市場利基，另也透過講座，分享食農創業趨勢與商業模式。

新冠肺炎不僅衝擊全球，更改變了消費者對於飲食的需求和期待，好食好事基金會與食力傳媒聯合舉辦「趨勢力UP！搶佔先機飲食創新的下一波佈局告訴你！」講座，邀請業師與成功新創團隊分享實作經歷，吸引數百人參與交流。

▲寶奇生技以微生物菌株育成技術搭配營養飼料配方，養出一顆顆「機能蛋」，自豪是「雞蛋界中的哈根達斯」。

雞蛋界中的哈根達斯 養出綿密口感的機能蛋

李金燕指出，他們的主要核心競爭力是「飼料添加劑」，在提供雞隻基礎飼料外，也因應不同營養需求，加入生活中所需的機能元素。如目前常見的金盞花、DHA，甚至開發高技術門檻的蝦紅素、多醣體、硒、鋅等，同時取得中興大學「以微生態液飼料改善雞腸道菌相」技術授權申請專利，讓雞吃益生菌，讓雞蛋不再只是蛋白質供應源，還具有高量特殊的營養素。

蛋黃很脆弱易破，為了送出一顆顆能「用手指輕鬆捏起來」的完美蛋黃，蛋要非常新鮮。寶奇生技結合台灣大學、中央研究院的智慧雞蛋產銷技術，共同開發「雞蛋管家、雞蛋頭家」App專利，搭建蛋農與消費者之間的資訊流、物流、金流，讓買方迅速下訂，賣方運送智慧便利，從撿蛋到消費者手上，不超過48小時。

李金燕表示，為了與一般蛋商做出差異，他們想找出銷售雞蛋的「藍海」，從差異化通路出發。參考日本的藥局會賣一些健康的食物，寶奇生技先將雞蛋推廣至社區藥局，今年新冠肺炎疫情期間，他們將連鎖藥局作為主要通路，另外也持續將機能蛋上架到百貨公司超市，目前已經有500多個銷售據點。

李金燕表示，獲選好食好事加速器團隊之一後，寶奇生技希望逐步實現「百位青年返鄉」，「雙北百間學校吃好蛋」等計畫，及引進台北醫學大學輔導團隊，目標月產百萬粒，往天使輪募資及上市的里程碑邁進。

▲好食好事基金會日前舉辦2020 Future Talk系列講座吸引上百人參加。

找天使投資人前準備好 失敗不到50次別氣餒

「食農團隊要想，自己是快速成長，還是穩定成長？」在尋找天使投資人之前，企業本身必須先準備好哪些事？好食好事加速器業師、科技部產學研鏈結中心（Taiwan Startup Institute）執行長楊涵淳認為，如果公司本身已有大致可行的商業模式正在運作，且能清楚描繪未來市場潛力與藍圖時程規劃，相較於一般穩定事業，更能說服天使投資人加入。此外，「人」也是天使投資人注重的一環，行銷、財務、技術等環節，各個角色具備的完整團隊，更能令投資人放心。

楊涵淳建議與會食農團隊，找投資人之前，自己也必須先了解市場行情，開價合乎邏輯；接著清楚分析競爭者樣貌，甚至摸清市場上下游連動關係；產品服務本身要建立技術層面目標，並且已經努力到達一定的里程碑，最後規劃出清楚藍圖時間表，給予天使投資人一點期待。

楊涵淳鼓勵團隊們，創業要真正懷有破釜沈舟的熱忱、有清楚的出場計畫與合理估值，如果有能夠藉助人脈引線的機會，更是不能放過。「模式可行且相信你，天使人就會投了。但早期的案子要看得懂，並不容易，平均拜訪50組，才有成功機會。」被回絕別輕言放棄，可以醞釀實力再次拜訪，失敗不到50組，都別急著氣餒。

好食好事基金會創辦3年多以來，扶植食農領域裡的新創，成功輔導許多團隊，用4個月免費加速課程、業師定期會議、策略夥伴資源連結，與傳媒《食力》合作舉辦每月系列論壇，提供業師與成功案例分享，提供有心食創家們更多交流合作的多元管道。