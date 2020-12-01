帶女友去忘憂森林「衰花800元廁所」　他嗆坑錢森林！網讚好男人

▲不少人朝聖南投忘憂森林！（圖／記者彭懷玉攝）



網搜小組／劉維榛報導

「一點也不忘憂！」一名男網友透露，身為「馬子狗」的他，女友只要一聲令下，絕對不敢造反，而最近小倆口去了一趟南投忘憂森林享受芬多精，結果衰事連連，讓原PO眼神死直呼，「什麼忘憂森林？是坑錢森林吧！」文章貼出後，網友看到原PO的暖男之舉，粉粉反讚爆「這麼好的男人，還不趕快娶回家！」

原PO在臉書《靠北景點2.0》娓娓道來，想要抵達忘憂森林，除了要長途跋涉，還要搭接駁車，「花了200元車資，震得我五臟六腑直接開趴，我只能說司機太衝了，45度的坡當平地在開。」體力耗盡一半後，兩人終於抵達人間秘境，水澤中央交錯著一整片枯木群，氣氛空靈寂靜，女友也嚷嚷著要拍網美照，殊不知拍完，「她居然告訴我她大姨媽來了！」

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無奈周邊根本沒公廁，兩人只好三步併兩步，衝到附近的餐廳，無奈業者拒絕外借廁所，儘管原PO憑著舌粲蓮花的一張嘴，偏偏老闆就是不允，同時間，一旁女友的臉漸漸快垮下來，原PO內心一揪，只好答應入內用餐，一人低消380元，「我用800元讓女友上了有史以來最貴的廁所...什麼忘憂森林？是坑錢森林吧！」

▲網友胡鬧一片！（圖／翻攝靠北景點2.0）



抱怨文曝光後，底下網友笑歪樓回應，「這個男友我給100分」、「如果女友變成老婆，那這錢還花的真划算啊～馬子狗可是暖男耶，這樣划算啦」、「看了你的故事，讓我忘憂了」、「我以為接駁車才是最好玩的部分？忘憂森林只是附屬景點不是？」「畢竟是熱門景點，是店家不是公廁，為了姨媽800塊值得，若姨媽不來，花得可不止800」、「所以大姨媽是不是震出來的，要注意」、「話說我上忘憂沒有坐車，我是爬上去的」。