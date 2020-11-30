帶女友照超音波！媽一聽「誤會大了」焦急打來　網笑：別讓她失望

▲媽媽一直覺得兒子女友是去看婦產科。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

帶女友去看耳鼻喉科，卻被媽媽誤會有喜事了！一名男子最近帶女友去看醫生，因為對方耳朵後面長異物需要照超音波，結果媽媽得知後完全想歪，只聽到「超音波」就自動聯想成要抱孫了，不斷耳提面命「兒子，如果懷孕了不要墮胎！」

原PO在Dcard表示，女友前陣子耳朵後面腫起來，於是預約大醫院門診要照超音波檢查，他日前隨口提到這件事，媽媽聽到兒子要帶女友去大醫院，而且還要照超音波，竟聯想成兒子女友懷孕了，馬上打電話提醒兒子「如果懷孕了不要墮胎」，當下他聽完一臉疑惑，趕緊解釋真的是去照耳朵超音波，「我媽一副不太相信我的說，好啦好啦沒事就好」。

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▲解釋過後媽媽還是不信。（圖／翻攝自Dcard）



原以為誤會已經解開，結果媽媽仍惦記著這件事，過沒多久又傳LINE說「如果有懷孕就生下來，我們會幫忙。」他收到訊息的那刻實在哭笑不得，媽媽自始至終都覺得兒子是帶女友去看婦產科，他只好拍下門診照片給對方看，並無奈地說「我們是來看耳鼻喉科的好嗎？」

網友回應，「媽媽一定很想抱孫，請不要讓她失望」、「媽媽：想你當年也是在耳鼻喉科被發現的」、「笑死，媽媽第2次還強調一下」、「想當年女朋友身體不舒服去看腸胃科，出來和我說要轉診到婦產科，結果婦產科的醫生看完以後問我說，有沒有要結婚的打算」、「耳朵懷孕你沒聽過嗎？」