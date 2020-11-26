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【廣編】恆隆行Dyson攜手全國電子　號召全民用愛接力

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▲▼ dyson

圖、文／Dyson提供

秉持「提供消費者更優異的商品與生活」企業使命的恆隆行邀請擁有深耕在地「揪感心」企業精神的全國電子，自今年7月中旬至9月底攜手發起愛心購物基金計畫，透過「你購物我捐款」的活動，號召全民響應公益，消費者於全台全國電子門市購買任一Dyson主機商品，恆隆行與全國電子即共同捐贈200元購物基金予家扶基金會，截至活動結束，愛心購物基金成果豐碩，所募得的購物基金已全數轉為全國電子商品禮券，總計能夠幫助超過千戶以上的弱勢家庭，在寒冬時節送上暖心聖誕禮物，讓每個家庭能夠持全國電子商品禮券至全台全國電子門市，為自己挑選生活實際所需的家電物資，讓企業能為弱勢家庭的生活品質善盡一份心力。

聖誕溫馨送暖 恆隆行Dyson 與全國電子攜手助千戶家扶弱勢家庭

恆隆行Dyson 事業處處長 董家彰與全國電子副總經理 謝明佑，特別共同致贈『用愛接力 你購物我捐款』所募得之愛心基金所轉換的全國電子商品禮券給家扶基金會，盼望能在寒冬時節，為家扶基金會所扶持的弱勢家庭送上溫馨的聖誕禮物，為因著新冠疫情衝擊導致生活更加艱辛的弱勢家庭，提供生活上的實質幫助，讓每個家庭能夠到全台全國電子門市，依照自己生活所需，添購最合適的家電物資，讓需要幫助的家庭重啟新生活。此次『用愛接力 你購物我捐款』公益活動，總計能夠實際幫助超過千戶的弱勢家庭，恆隆行也期待善盡企業責任，持續送愛關懷與幫助社會中的弱勢家庭。

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