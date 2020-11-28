雙12戰線開打！東森購物百枚東森幣抽TOYOTA休旅車　ETMall消費萬元再送千元

消費中心／台北報導

雙12戰線開打！東森購物「12.12激戰狂歡GO」本周登場，即日起至12月28日，東森購物全通路多管齊下，眾多指定商品12元、112元、1,212元、11,212元，此外，ETMall推出消費滿10,000元送1,000、滿20,000元送2,100、滿30,000元送3,200；東森幣也回饋12%，雙12當天更加碼東森幣擴大折抵。

東森購物「12.12激戰狂歡GO！」即日起至12月28日，推出上百項品牌、千款商品，無論是生活流行類、美容保健類、3C家電類等，統統祭出超殺特惠價。為了歡慶「雙12」暖身鳴槍開跑，東森嚴選推出「俄羅斯生凍鱈場蟹腳4L+加拿大UHP高壓生凍波士頓龍蝦(頂級雙拼海鮮)」，組合內含：足重超過1公斤的頂級帝王鱈場蟹(半邊身)，以及1隻約450g波士頓龍蝦，滿足喜愛頂級海鮮的消費者。

東森購物表示，帝王蟹有很多不同品種與名稱，「鱈場蟹」就是其一；日本人把北海道北部盛產鱈魚海域補獲到的肥滿頂級帝王蟹，稱之為「鱈場蟹」。這次推薦給消費者鱈場蟹，來自鄂霍次克海域，俄羅斯遠洋漁船於冬季時捕撈，並急速冷凍處理，因此肉質飽滿鮮甜；到貨後，消費只要在冷凍狀態下，剁成一小節、一小節分裝成包保存，食用時再拿出來流水解凍，不影響新鮮度，建議清蒸或水煮最能品嚐頂級豪華海產的原始鮮甜海味。

「加拿大UHP高壓生凍波士頓龍蝦」則是來自加拿大嘟案寒冷零污染的北大西洋深海，捕獲後送到加工廠活水蓄水池畜養多天，等待龍蝦恢復體力並排變乾淨後，再以UHP（Ultra High Pressure Process）超高壓處理，讓龍蝦體內的蝦肉與蝦殼完整分離，並保留肉質水分，再急速凍結；同時，UHP製程還有抑制微生物繁殖功能，可最高程度維持產品食用的安全性。

東森購物推薦兩種料理方式：一、「波士頓龍蝦佐蒜香奶油」，龍蝦隔水退冰後，放入夾鏈袋泡在溫水60分鐘，取出後吸乾水份，再撒上黑胡椒油與乾欖油，熱平底鍋，熱油、中火煎龍蝦(肉面朝下)1分鐘至金黃色，翻面煎淋一池蒜香奶油醬在肉上，蓋上鍋蓋燜煎3分鐘後即可上桌。二、「波士頓龍蝦火鍋料理」，第一步，處理龍蝦：隔水退冰後，放入夾鏈袋，泡在溫水15分鐘，取出後吸乾水後，一手握著龍蝦頭固定，另一首握住龍蝦身體扭轉，取肉時，用裹布握住龍蝦身體，以剪刀將背部殼剪開，最後用刀劃開蝦肉取出腸泥；第二步，放入喜愛火鍋料，並放入整隻大龍蝦。

▲▼「俄羅斯生凍鱈場蟹腳4L+加拿大UHP高壓生凍波士頓龍蝦(頂級雙拼海鮮)」，東森價2980元。(圖／東森購物提供)

東森購物表示，除了豪華海鮮，「12.12激戰狂歡GO！」還有各種好康優惠，ETMall眾多指定商品只要12元、112元、1,212元、11,212元，並推出消費滿10,000元送1,000、滿20,000元送2,100、滿30,000元送3,200活動。此外，ETMall單筆消費享有好禮三重送！第一重： ETMall大方送出5萬名CATCHPLAY+免費單部電影序號；第二重：APP下單，就送生活大管家500元優惠序號；第三重：滿額再享限量foodpanda美食9折折扣碼；另消費滿額3,000元登記送「東森BT21」限量專屬商品－心型手拿鏡。還有，自12月1日起，「12.12激戰狂歡GO！」活動期間，全站消費滿1元，即可用東森幣100枚下注抽TOYOTA COROLLA CROSS豪華款炫魅紅休旅車，市價799,000元。

東森購物今年21周年，邀請會員朋友同慶，自「12.12激戰狂歡GO！」活動開跑起至明年1月31日，會員在東森購物旗下全通路消費任1件，天天帶你住歐式休閒渡假瑞穗天合國際觀光酒店，每月再加碼抽五星級鐵路之旅3天2夜「環島之星」，2晚還可入住頂級知本老爺酒店及villa風格花蓮秧悅美地度假酒店，1人中獎，2人同行。天天消費抽：歐式城堡一泊二食 瑞穗天合國際觀光酒店(每月抽30名，市價9,900)；月月加碼抽：五星觀光列車 3天2夜「環島之星」之旅(每月抽5名，市價48,846)

東森購物「12.12激戰狂歡GO！」日日有好康、天天享優惠，會員買到手軟也不用擔心帶不回家，東森購物也與三大超商合作店取，其中，12月1日～12月14日使用全家超取登記送中杯熱拿鐵（限量2,000名）。