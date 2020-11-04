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Dyson迎雙十一盛典　明星商品官網獨家現折1萬4！滿萬再送千　入手夢幻逸品趁現在

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▲▼dyson,雙十一,優惠,吸塵器。（圖／dyson提供）

▲即日起～11月13日，Dyson推出數波獨家優惠，想帶走夢幻逸品趁現在。（圖／Dyson提供，下同）

消費中心／綜合報導

迎來年底消費旺季，各大品牌都積極備戰「雙十一購物節」，懂買的消費者也把購物力累積到年底大爆發，準備好好犒賞自己一整年的辛勞！一年一度的「雙十一盛典」現已開打，Dyson今年祭出多項超值優惠，2020全新產品與明星熱賣品項全面備齊，想入手夢幻科技逸品就趁現在。即日起～11月13日，Dyson將推出數波獨家優惠，家庭必備吸塵器狂降破萬，全館滿萬再送千，刷指定信用卡滿額分期可享最高2,500元刷卡金回饋，使用中國信託LINE Pay信用卡再享4% LINE POINTS回饋。各品牌迎雙十一盛典展現誠意祭出限時最甜價，想搭上購物潮要把握機會，把好康一次帶回家！

2020新款王牌吸塵器　官網獨家型號首折5千

Dyson歡慶雙十一祭出新品優惠，被很多網友狂讚「用過就回不去」的皇牌旗艦V11系列和最新輕量吸塵器Dyson Digital Slim系列雙雙首降過4千。

▲▼dyson,雙十一,優惠,吸塵器。（圖／dyson提供）

而Dyson新推出、主打輕量級的「Dyson Digital Slim Fluffy Pro 輕量無線吸塵器」，吸頭體積和重量相較以往減輕40%，同時搭備 Dyson HyperdymiumTM馬達，持續保持強勁不減的吸力表現，可輕鬆解決台灣家庭常見的清潔困擾。

▲▼dyson,雙十一,優惠,吸塵器。（圖／dyson提供）

讓所有髒污無所遁形、廣受消費者喜愛的旗艦V11系列「新一代Dyson V11TM Absolute Pro無線吸塵器」，全新可換電池的設計，清潔時間更靈活、不怕用到一半沒電，獨家型號更附送替換的V11電池。雙十一期間現折5,000元，用最實惠的價格讓日常清潔更加升級！

空氣居家守門員　最高下殺66折起

▲▼dyson,雙十一,優惠,吸塵器。（圖／dyson提供）

因應秋冬即將到來，Dyson更針對擁有獨家分解甲醛科技的旗艦型號「Dyson Pure Hot+Cool CryptomicTM 三合一涼暖智慧空氣清淨機HP06」，於11月4日～8日祭出超狂限時優惠，限時現折4,000元。11月9日～13日「Dyson Pure Hot+Cool 三合一涼暖空氣清淨機HP04 」限定優惠，官網獨家黑鋼色，不到2萬元輕鬆入手！

▲▼dyson,雙十一,優惠,吸塵器。（圖／dyson提供）

Dyson表示，旗下空氣清淨機透過智慧科技淨化空氣中的汙染物及過敏原，包含花粉、細菌及小至PM0.1的懸浮有害浮微粒，同時結合冷暖氣功能，一年四季替你守護室內空氣品質。 

吹風機界的夢幻逸品　官網限定專屬尊爵禮盒

▲▼dyson,雙十一,優惠,吸塵器。（圖／dyson提供）

每個女孩都需要一支Dyson吹風機！不只透過熱風吹乾頭髮，風速快又能邊保養的吹風機就是女孩們的夢幻逸品。Dyson SupersonicTM主打以獨家美髮科學，透過數位馬達及智慧溫控，降低吹風機對於頭皮的高溫損傷。Dyson SupersonicTM吹風機於雙十一期間推出全機金屬髮絲紋桃紅色系「頂級尊爵禮盒」，搭配避免拉扯頭髮引起頭皮不適的順髮梳，以及專為蓬鬆造型設計的透氣髮捲梳，吹整造型更加得心應手！官網再祭出人氣熱門限定奢華紫色，馬上下單即贈送市值4,000元的全新同色專用底座，再加送2,000元折價券，平常捨不得花的，雙十一買起來。

每日限量破盤價　攜手各卡行滿額回饋千元刷卡金

Dyson於雙十一期間再加碼單日限量破盤價，鎖定每日限量明星商品則有機會享超殺優惠78折起的「Dyson AirwrapTM造型器Smooth+Control」以及官方限量瑰麗紅色的「Dyson AirwrapTM造型器全系列」。

▲▼dyson,雙十一,優惠,吸塵器。（圖／dyson提供）

不僅放送各項超甜優惠價，Dyson更與各信用卡行攜手合作推出限量終極優惠，讓消費者一次省到底！刷台新信用卡單筆滿額分12期，享有最高回饋2,000元刷卡金，刷聯邦銀行信用卡單筆滿11,111元以上即回饋雙十一完美優惠價1,111元刷卡金，使用中國信託LINE Pay信用卡則享有LINE POINTS 4%回饋，且全館於即日至11月13日均可滿萬送千，購買單件濾網還享88折優惠。

更多Dyson限量破盤單品►https://bit.ly/3myWYl2

把平常捨不得買的通通帶回家►https://bit.ly/3oIVnL8

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