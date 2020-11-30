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王令麟領軍！ETtoday、東森自然美獲「國家玉山獎」　蔡英文讚「脫穎而出」

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記者陶本和／台北報導

東森集團在總裁王令麟領軍下，《ETtoday新聞雲》、《東森自然美》在第17屆「國家品牌玉山獎」，從300多家企業中獨佔鰲頭，一舉橫掃6大國家級獎項肯定。總統蔡英文30日表示，得獎者要從眾多競爭者中脫穎而出，誠屬不易，她也期許要讓全世界成台灣的客戶，尋求更大的市場，帶來更多商機。

蔡英文30日上午在總統府內接見「第17屆國家品牌玉山獎」、「第22屆國家建築金質獎」得獎代表，東森集團總裁王令麟親自出席。蔡英文在致詞時，除了歡迎王令麟等人入總統府外，也大讚他們從眾多的競爭者中脫穎而出，誠屬不易，「我很高興可以在這裡與大家見面，一起分享從業以來的成就和喜悅」。

▲▼總統蔡英文接見「第22屆國家建築金質獎」及「第17屆國家品牌玉山獎」得獎代表，東森新媒體總裁王令麟也入府與總統會面。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文接見「第22屆國家建築金質獎」及「第17屆國家品牌玉山獎」得獎代表，一舉橫掃6大國家玉山獎的東森集團總裁王令麟也入府與總統會面。（圖／總統府提供）

「國家品牌玉山獎」每年邀請產、官、學界專家依「品質、品牌、品味」等多面向評選，是極具指標性及公信力的獎項，且今年參賽件數創新高，競爭格外激烈。

東森集團則在總裁王令麟親自領軍下，旗下《ETtoday新聞雲》、《東森自然美》，從300多家企業中脫穎而出，一舉橫掃「傑出企業」、「最佳人氣品牌」及「最佳產品」等6項國家級大獎肯定。

王令麟日前也出席頒獎典禮，從副總統賴清德手中接下獎座。其中《ETtoday新聞雲》更榮獲「傑出企業」及「最佳人氣品牌」雙項全國首獎，成為第一家獲頒玉山獎首獎肯定的新媒體，證明東森集團企業實力及社會影響力卓越超群。

對於親自在總統府接見得獎者，蔡英文也說，在全球疫情衝擊下，台灣經濟表現可圈可點，2020年第三季，台灣經濟成長率3.33%，比預期更好，穩居亞洲四小龍第ㄧ；全年的經濟成長率，預估可上修至2.54%，也會是亞洲四小龍第一，甚至是四小龍唯一正成長的國家。

談到台灣經濟有這樣的表現，蔡英文認為，除了政府努力推動紓困及振興方案，希望可以當大家最好的後援外，她認為，各領域的業界先進也都非常努力，積極尋求突破、不斷創新，讓產業整體的素質大幅的提升，也為消費者帶來很多創意和驚喜。

▼東森集團一舉橫掃國家玉山獎6大獎項，總裁王令麟入府與總統會面。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文接見第17屆國家品牌玉山獎」得獎代表，東森新媒體總裁王令麟入總統府與總統會面。（圖／總統府提供）

對於東森集團大舉橫掃6大獎項的「國家品牌玉山獎」，蔡英文表示，今年台灣前10大品牌總價值為76.6億美元，比去年成長了4.6%，已經是連續第5年正成長，「在全球都受到疫情影響的情況下，仍然可以穩定上升，顯示台灣品牌在國際上有非常扎實的經營實力」。

蔡英文說，在後疫情時代，全球供應鏈重組的變局中，要讓台灣繼續脫穎而出，不只是要再一次擦亮MIT招牌，更要做到「MIT upgrade」。

蔡英文向王令麟等得獎者承諾，要把台灣的創新能力落實到各個產業領域，讓品牌幫台灣加值，就能夠讓全世界都成為台灣的客戶，為台灣尋求更大、更廣的市場，以及更多可能合作的商機，相信後續的挑戰必然還是非常多，也會非常艱難，但只要我們團結一致，對國家、對經濟持續保有信心，我們必然可以一一克服每一個困難與挑戰。

對於一次橫掃6大「國家品牌玉山獎」，王令麟先前受訪時也表示，東森集團已經30年，無論在新零售、新媒體經營上持續創新再創新，持之以恆，此次榮獲國家品牌玉山獎6大獎項，對評審的肯定感到榮耀，同時要將這份榮耀歸於全集團5,000名員工。

針對《ETtoday新聞雲》囊括國家級傑出企業及人氣品牌首獎，王令麟除了感謝評審也感謝1,970萬粉絲的長期支持，他強調，邁向50年的東森自然美以新零售的方式，持續推出自營產品深受消費者喜愛，此次獲獎將成為更大的動力，東森集團將秉持取之於社會、用之於社會的理念，繼續關懷社會、照顧員工，創造更多的就業機會。

▼第十七屆玉山獎頒獎典禮，東森集團總裁王令麟從副總統賴清德手中接下獎座 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼第十七屆玉山獎頒獎典禮，新聞雲及自然美獲玉山獎 。（圖／記者徐文彬攝）

東森新媒體總經理陳安祥也指出，獲得玉山獎絕對是對《ETtoday新聞雲》的一大肯定，而這個肯定是全體同仁一起努力而獲得的，也成為今年將滿9歲的《ETtoday新聞雲》最好的生日禮物，「事實上，要一次囊括2個首獎，對新媒體而言得來不易，過去也只有傳統媒體拿過企業首獎，證明我們ETtoday經營年輕族群有成且各界有目共睹」。

近年東森集團積極多角化經營，其企業經營理念與品牌形象備受肯定，各領域獲獎連連、成績斐然。不久前也同樣以首家新媒體得獎身分獲頒金峰獎「傑出企業」及「傑出領導人」獎，且《ETtoday新聞雲》日均流量超過1,800萬並持續創新高。根據牛津大學「路透社研究所」公布2020數位新聞報告結果指出，在台灣受訪者中，《ETtoday新聞雲》在網路新聞媒體使用率排名第一名。
 
不僅如此，東森新媒體也是台灣媒體新創事業先鋒，全方位跨足線下廣告、寵物事業、發展內容電商，更斥資上億重金打造大型選秀節目《聲林之王》創造極高流量及網路聲量，不僅於第54屆電視金鐘獎獲頒「最佳綜藝節目」成為第一家敲響金鐘的網路媒體，在在顯示東森新媒體已於競爭激烈的台灣媒體市場站穩新世代浪潮。

▼第十七屆玉山獎頒獎典禮，立法院長游錫堃頒贈獎座給東森新媒體總經理陳安祥。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼第十七屆玉山獎頒獎典禮，新聞雲及自然美獲玉山獎 。（圖／記者徐文彬攝）

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