花4萬元送iPhone 12！她遭回「謝謝97%的禮物」...翻男友舊機淚崩

▲原PO發現男友又開始使用交友軟體。（示意圖／取自Pakutaso）

記者曾筠淇／綜合報導

「愛到卡慘死！」愛情常會讓人蒙蔽了雙眼，一名女網友淚訴，她與男友去年12月就在一起了，交往期間，她總是相當大方，不但請對方吃無菜單鐵板燒，還大手筆送出iPhone 12 Pro Max當聖誕節禮物；然而，原PO卻發現，對方時常與其他女生搞曖昧，最近甚至還犯了老毛病，又開始滑交友軟體，根本沒把她當一回事。

原PO在「爆怨2公社」上發文表示，她去年3、4月認識了現任男友，兩人一直到12月才正式確認關係，而在交往過程中，她總出手大方，也很照顧對方的心情。最近，原PO得知男友的工作壓力大，因此便主動邀約，花了1萬7000元請對方吃無菜單鐵板燒。

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而後，原PO注意到男友的iPhone X有點小故障，「我想到我答應他要送他聖誕禮物」，因此，她便買了一支iPhone 12 Pro Max送對方。原PO在這支新機付了4萬元的費用，然而，只負擔剩餘1400元的男友竟說，「謝謝你97%的禮物」，讓原PO聽到後超傻眼。

▲男友常與其他女性搞曖昧。（示意圖／CFP）

原PO繼續說道，男友從來不讓其他女性友人知道她的存在，比方說，兩人一起吃鐵板燒時，對方明明都有拍照，但卻不放在IG，也不標記她，只放在臉書上，並分享給幾個女性朋友；而這些女生完全不知道這頓料理是原PO請的，還回覆男方，「什麼時候帶我去吃？」

兩人其實在先前就常因為「他（男友）跟其他女生言語曖昧」而發生爭執，更令人心寒的是，她最近發現對方的IG對話框上，跳出了一個陌生女生的訊息，在苦苦追問之下，也只得到閃爍的眼神及支支吾吾的回應，因此原PO只能自己找答案。原PO崩潰說道，想不到男友竟又開始使用交友軟體，「而且他還把我跟他取消配對」，或許到頭來，對方從來都不把她當一回事。

許多網友看到貼文後，紛紛留言回應，「不要再把你的青春浪費在這種人身上了」、「善待自己比較實在」、「把你當金主嗎」、「傻沒關係，重要的是離開了沒」、「明知道他都不把你這女朋友大方說出，那就是有問題」、「愛多就輸了，你值得更好的」、「放生他比較要緊」、「手機想辦法拿回來，1萬7000元就當丟水溝了吧」、「千萬不要把錢拿來付出在感情上」、「多愛自己一點」。