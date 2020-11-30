空污OUT！彰化青農免費收運稻草　避免燃燒挨罰　

▲彰化青農免費收運稻草受到田中鎮長肯定。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

目前正值第二期稻作收割的季節，在彰化地區經常可以見到農民，使用傳統燃燒稻草代替腐化劑來增強地力，縱使環保局祭出罰款的手段，在成效上似乎不是很理想，彰化有名年輕農民王崇仁，就用免費協助農民收集稻草的方式要來解決空污問題。

王崇仁種植有6公頃多田地，除了自己家中的稻草之外，至今已經陸續免費收集了20公頃的農地，這些稻草將做再一次的利用，也有農民需要稻草來再利用，所以也有償的代為打包，讓稻草不會再被燃燒。

▲稻草田成了打卡熱點。（圖／記者唐詠絮翻攝）

不過王崇仁也坦然的表示，目前在田中地區願意被免費收集的農民似乎意願不高，最主要的原因就是農民認為稻草在田間經過焚燒之後，可以將田間的害蟲以及蚊蟲殺死，稻草的灰燼還可以當成堆肥來滋養農地，所以將稻草給他免費收集的意願就不是很高了。

在收割完的田間，王崇仁駕駛著專業的稻草打包機，一貫作業的方式快速的將稻草捆成一綑，根據業者指出，這台機器最快可以15秒的時間打包好一綑稻草，一綑一綑圓形的稻草捆堆置在田間，也吸引民眾來拍照留念。

田中鎮長洪麗娜看到這樣的情景也被吸引了，跟王崇仁詳談之後對於免費收運的方式相當的認同，也將要求公所農業課，在明年第一期稻作收割前，積極的與農民進行溝通以及宣導的工作，來提升稻草的收集量，讓燒稻草的空污降到最低。

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