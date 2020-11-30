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600負評全消失！嗆熊貓炸雞店「升級4星」　網氣炸再出征：刪很快

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▲▼▲▼外送員砸炸雞店！店家稱「影片外流」員工驗傷 網糾證據打臉。（圖／翻攝臉書）。（圖／翻攝爆料公社）

▲外送員受不了店員的口氣，動手拍掉對方手機並砸餐點。（圖／翻攝爆料公社）

記者黃君瀚／綜合報導

桃園一名Foodpanda外送員日前因叫號問題，與楊梅區某炸雞店女店員爆發口角衝突，事後遭熊貓總公司解除合作，網上卻是一面倒批評店家態度惡劣。昨（29）日炸雞店在Google地圖上湧入大量1星負評，評等剩不到1.6星；神奇的是一夜過後，負面留言全消失，店家下方全是讚語，氣得網友決定再次出征。

熊貓外送員被開除後，炸雞店於29日發表道歉聲明，承認店員當時確實口氣確有不當，但沒有貶低外送員的意圖，「服務人員因為擔心餐點給錯，所以執著在取餐編號的問題」，忽略了態度與用詞的重要性，進而導致雙方口角甚至肢體衝突，「針對這次我們語氣上及服務上的不當，深深的抱歉，我們會予以修正及改進。」

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雖然店家已PO文道歉，但網友明顯不買單，質疑全篇內容避重就輕，完全看不出反省的誠意，甚至有人指認女店員就是炸雞店老闆娘。與此同時，1星負評開始大量湧入Google地圖，在「鄉民正義」效應下，口味評價不錯的炸雞店僅剩1.6星。

600負評一夜消失！桃園炸雞店嗆熊貓「升級4星」

▲炸雞店店家發道歉文止血無效。

神奇的是過了1天，超過600則的1星負面留言全從Google地圖上消失，炸雞店再次奪回4.2星以上的評等，最新留言時間成了「一周前」。

很快就有網友發現這離奇現象，於是再度發動新一波1星出征，「女店員嘴很秋」、「好刪一直刪，能留一直留」、「600多則負評也能刪光光，如果態度可以這麼好的話何必呢」、「態度差不打緊，刪留言的速度真的很棒」、「店員態度不佳，身為外送員真的很不好受」、「建議可改名嘴秋阿姨的店」。

截至今（30）日中午12點，炸雞店再爆出200則以上的負面留言，目前Google地圖評等剩2.0星，不過記者也發現，留言正在以極高的速度消失中。

▼新一波1星大戰開打。（圖／Google地圖）

600負評一夜消失！桃園炸雞店嗆熊貓「升級4星」

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