中捷故障軸心全日本原裝　盧秀燕憂系統性問題：不為通車而通車

▲盧秀燕強調，會強硬要求北捷局完全改善，不會為通車而通車。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中捷運綠線列車11月21日發生連結器軸心斷裂，暫停試營運全面檢測後，又發現第2支軸心也斷裂，斷裂的2支都是在日本組裝，原裝運來台中，市長盧秀燕30日在市議會表示，她憂心這不是單一材料的問題，而是系統性問題，市府會採取強硬態度，北捷局的改善報告，不但要讓市府滿意，也要經過第三方認證無誤，盧強調，安全第一，不要為通車而通車。

市議員陳淑華、謝明源、邱素貞和蕭隆澤等人針對中捷第2支連結器軸心斷裂提出質詢，認為北捷局負責施工、規劃，如今又要提改善，此舉如同球員兼裁判，而且不受台中市議會監督，最重要的是，這些車廂都是北捷局去日本驗收過，為何驗收了還會出問題？

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盧秀燕表示，市府針對北捷局的報告很不滿意，所以退回要求做出更完善、周全的報告，這2支軸心都是在日本組裝後，再運到台中，因此她懷疑不是單一材料個案，而是系統性問題。

盧強調，北捷局的改善計劃不只要讓市府滿意，還要經過公正第三方認證，不管是試營運、或是原訂的12月19日通車日期，一切以安全最重要，不會為了通車而通車。

中捷董事長林志盈表示，18列車有36個連結器軸心，其中30個沒問題，另外6支因為拆解困難未能檢測，不料卻發現6支當中，有1支也出現斷裂，他也不解，為何日本製的都有問題，必須了解是否有系統性問題？

林說，即使北捷局承諾會盡速從美國調來材料，全面更換36個軸心，但中捷還是不滿意，因為北捷局不只是更換軸心而已，而是要從設計、材料、製造、安裝四大面向擴大檢測，再提方案，直到完全無虞為止。

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