「酒店紅牌」埔里媳婦連環殺人　丈夫、婆婆、媽媽8個月內都遇害

圖文／鏡週刊

十多年前，南投縣埔里鎮發生一起駭人聽聞的驚世媳婦連環殺人案，酒店小姐出身的林姓女子為詐領保險金還賭債，竟下藥毒害婆婆及丈夫，再趁他們住院治療時，在點滴中注入毒劑，讓他們因心肌梗塞死亡，案經保險公司檢舉，加上護理師把毒點滴袋存放在冰庫，留下證據，檢警也在林女家搜出與毒點滴相同成分的藥物，終於讓她伏首認罪。更誇張的是，警方查出，林女更早之前還把母親推下樓梯摔死，領取500萬元保險金，一共殺害3名至親。

雖然破案已超過10年，但談到南投埔里驚世媳婦連環殺人案，負責偵辦的警官仍記憶猶新。時任刑事警察局偵一隊二組組長、現任台中市警局東勢分局副分局長的蔡彥哲告訴本刊，最初是因保險公司理賠部經理通報「案子有鬼」，警方才著手調查。

劉男的家族在南投埔里經營臭豆腐批發事業，家境不錯，但林女婚後依然嗜賭如命，積欠龐大賭債。劉家曾給林女一大筆錢還債，仍無法填補她的財務黑洞，林才會將歪腦筋動到婆婆與丈夫身上。

警方調查發現，林女先幫婆婆及丈夫投保高額壽險，並上網搜尋殺人手法，發現「投藥」的方式最不容易被識破，便開始研究如何調製毒劑，為此，她還假裝罹患憂鬱症，藉以收集安眠藥、抗憂鬱藥等各類藥品，並時常在婆婆的飯菜中「試藥」，等待下手時機。

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