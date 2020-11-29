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台商肝指數飆高！妻子陪診疑惑　聽「關鍵證據」秒抓包小三

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▲▼抓到丈夫有小三。（圖／翻攝「醫師好辣」）

▲妻子在診間陪同聽診，抓包丈夫有小三。（圖／翻攝「醫師好辣」）

記者柯振中／綜合報導

年輕醫師不小心講了一句話，結果太太馬上抓到丈夫有小三！一名台商肝指數突然飆高，檢測後罹患B型肝炎，當時太太也在診間內陪診，結果聽完醫師說的話，立刻找徵信社開始調查，果真發現丈夫有小三。

醫藥記者洪素卿在東森節目《醫師好辣》中提到，有名年輕醫師曾接到一起案例，是位台商肝指數飆高，檢測後確診罹患B型肝炎，因此開始對患者進行問診。

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當時台商的妻子詢問，是不是因為丈夫最近吃很多保健食品，才會引起這種症狀。醫師則回應，保健食品不會傳染B型肝炎，只是可能造成急性發作的原因之一。

▼台商去年沒染B型肝炎，今年突然感染，讓妻子相當疑惑。（示意圖／CFP）

▲▼有些肝癌患者因藥物費用太高，只能放棄治療、打嗎啡過日。（示意圖／CFP）

後來醫師提到，會不會是一年內有輸血、打針，或是動手術，也可能是家裡有人罹患B肝，又共用餐具、牙刷或指甲刀，或是體液交換，才會導致這種症狀。台商的妻子一聽，頓時感覺到不對勁，對丈夫感染的途徑感到相當質疑。

妻子沒有繼續逼問醫師，開始思考「為什麼去年沒得B肝，今年卻得了B肝」，默默找了徵信社調查，沒想到真的查到台商有小三。

台商被抓包後，回診時還不斷向醫師抱怨，為什麼要多嘴，害他被抓。至於為何還會回診？洪素卿解釋，因為這名醫師有點類似家庭醫生，一直有在替台商一家人服務，但這次的失言，不曉得會不會影響到彼此的信賴。

 

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