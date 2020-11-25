夫尋妻不著發現竟被7百公斤鋁材壓死　鋁材大廠員工判刑定讞

▲鋁合金大廠發生工安意外，最高法院判刑定讞。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

桃園新屋鄉跨足航太工業的鋁合金大廠「燁鋒輕合金」，日前發生工安意外。工廠內范姜姓女領班，2015年間抽取堆疊的鋁管，結果因捆綁鋁管之束帶鬆脫，上方鋁材跌落，被超過700公斤的鋁材壓死。同工廠的丈夫直到下班時間遍尋不著，才發現妻子已經被壓死。最高法院審理後，將公司2名員工判刑定讞，另外公司也被判罰30萬元定讞。

「燁鋒輕合金」在台灣知名度不高，但國際航太工業中，卻是首屈一指的鋁合金供應商。除了我國經國號戰機以外，號稱世界最強戰機的美國F-35戰鬥機，專門製造戰鬥機彈射椅的英國馬丁貝克公司，以及著名客機美國波音公司、法國空中巴士，甚至以色列裝甲車和台灣中科院的火箭，都少不了燁鋒製造的鋁合金。

但公司卻在2015間發生工安意外。根據本案判決指出，2015年11月16日晚間6時至8時間，范姜姓女領班為包裝鋁管出貨，隻身推推車前往庫存區抽取鋁管，但原捆綁該落鋁管之束帶卻鬆脫，鋁管包裝的簡易木框架即因上層分別放置重量約210公斤之鋁管及約509公斤之鋁板而變形，上方放置共計約719公斤之鋁材下壓後，往女領班頭上崩塌，並壓在她身上。

晚間8點多，女領班同廠房的彭姓丈夫遍尋不著妻子，最後才在庫存區發現妻子已經被鋁材壓住，趕緊送醫急救，但妻子已經回天乏術。檢警調查後，認為「燁鋒輕合金」公司觸犯《職業安全衛生法》「違反應有防止危害安全衛生設備及措施規定致生職業災害罪」，另外公司負責堆疊鋁管的2名員工也觸犯「過失致人於死罪」，均提起公訴。

一審判決公司與2員工均無罪。案經上訴，高等法院二審卻出現逆轉判決。高院改認定操作堆高機堆疊鋁管的員工有疏失，將2人分別判刑3月與4月，分別可易科罰金9萬、12萬元，另外也認定公司違反相關規定以致發生職業災害，將公司判處罰金30萬元。全案再上訴第三審，最高法院25日駁回上訴定讞。