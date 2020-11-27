刺激「鮭魚返鄉」　海基會率大陸台商考察台南

▲台南市長黃偉哲出席參訪活動晚宴向大陸台商致意，海基會秘書長詹志宏致贈感謝牌。（圖／海基會提供）

記者陳政錄／台北報導

為刺激大陸台商「鮭魚返鄉」、回台投資，海基會於26、27日舉辦「逗陣遊府城－大陸台商參訪聯誼活動」，攜台商參訪台南當地企業、科學園區與文創園區。海基會秘書長詹志宏表示，希望能藉此讓台商更加了解投資台南的整體狀況。

「逗陣遊府城－大陸台商參訪聯誼活動」由海基會、台南市工商發展投資策進會共同主辦，台南市政府、經濟部、科技部、陸委會協辦，邀請大陸台商協會會長等幹部外，此次特別邀請多位女性台商、第二代青年台商等參加。

▲詹志宏在聽取台南投資環境簡報會上致詞。（圖／海基會提供）

在兩天的行程中，大陸台商參訪台南東陽實業集團、亞果遊艇集團、南科生醫旗艦館、十鼓仁糖文創園區等，並聽取台南市政府投資環境簡報，台南市長黃偉哲也在活動晚宴中出席，向台商致意。

海基會表示，扮演搭建媒合台商返台投資，和台灣各地招商引資的平台，海基會持續安排大陸台商了解台灣各地投資環境、投資商機；秘書長詹志宏說，明年是海基會成立30週年，30年來非常感謝各地台商協會幫忙，與海基會充分合作，協助兩岸人民解決問題。

一位出席活動的女台商表示，她的公司在大陸從事電影道具模型產業，一直有返台投資文創產業的計畫，對深富文化底蘊的台南很有興趣。

她說，今年台灣政府推動鼓勵談商回台投資的方案，對於協助台商返台很有幫助，希望未來有機會在台南發展文創產業，讓台商回流的資金，可以做最有效的投資運用。

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