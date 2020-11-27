　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

刺激「鮭魚返鄉」　海基會率大陸台商考察台南

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼台南市長黃偉哲出席晚宴向大陸臺商致意，海基會秘書長詹志宏致贈感謝牌。（圖／海基會提供）

▲台南市長黃偉哲出席參訪活動晚宴向大陸台商致意，海基會秘書長詹志宏致贈感謝牌。（圖／海基會提供）

記者陳政錄／台北報導

為刺激大陸台商「鮭魚返鄉」、回台投資，海基會於26、27日舉辦「逗陣遊府城－大陸台商參訪聯誼活動」，攜台商參訪台南當地企業、科學園區與文創園區。海基會秘書長詹志宏表示，希望能藉此讓台商更加了解投資台南的整體狀況。

「逗陣遊府城－大陸台商參訪聯誼活動」由海基會、台南市工商發展投資策進會共同主辦，台南市政府、經濟部、科技部、陸委會協辦，邀請大陸台商協會會長等幹部外，此次特別邀請多位女性台商、第二代青年台商等參加。

▲▼台南市長黃偉哲出席晚宴向大陸臺商致意，海基會秘書長詹志宏致贈感謝牌。（圖／海基會提供）

▲詹志宏在聽取台南投資環境簡報會上致詞。（圖／海基會提供）

在兩天的行程中，大陸台商參訪台南東陽實業集團、亞果遊艇集團、南科生醫旗艦館、十鼓仁糖文創園區等，並聽取台南市政府投資環境簡報，台南市長黃偉哲也在活動晚宴中出席，向台商致意。

海基會表示，扮演搭建媒合台商返台投資，和台灣各地招商引資的平台，海基會持續安排大陸台商了解台灣各地投資環境、投資商機；秘書長詹志宏說，明年是海基會成立30週年，30年來非常感謝各地台商協會幫忙，與海基會充分合作，協助兩岸人民解決問題。

一位出席活動的女台商表示，她的公司在大陸從事電影道具模型產業，一直有返台投資文創產業的計畫，對深富文化底蘊的台南很有興趣。

她說，今年台灣政府推動鼓勵談商回台投資的方案，對於協助台商返台很有幫助，希望未來有機會在台南發展文創產業，讓台商回流的資金，可以做最有效的投資運用。

►我該答應女友嗎？

►時間對我們來說完全沒用！

ET快訊
快訊／開發金將收購中壽！19：30召開記者會說明
吳慷仁被邊笑邊偷拍　「氣炸搖頭」罕見開砲
快訊／國1驚傳「9車追撞」　車陣狂堵8公里
台灣第一人！他玩電競拚出「1.7億身價」　北美最高
婚宴會慘賠「新娘討6600元」　她一查15年前禮金傻了
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

12港人偷渡案移送檢方　律師：起訴機率高

四川：將與重慶共同申辦2032年奧運會

刺激「鮭魚返鄉」　海基會率大陸台商考察台南

陸國台辦前副主任：北京應採「北平模式」和統、武統完美結合

鍾南山：香港疫情復燃是危險跡象　當務之急為進行全民檢測

她遭鎖喉割頸！大片鮮血染紅街頭…兇手嘶吼：跟別的男人亂搞

防病毒從冷鏈傳入　陸：碼頭搬運工「搬貨全程要戴口罩」

4個漂浮的黑點靠近！　陸漁船援救我海研中心人員照片曝光

常被罵廢物...港大副教授勒死妻子「自製木箱藏屍」　扭曲婚姻曝光

買藥還送鍋！　65歲嬤貪便宜嗑了「7天壯陽藥」兒氣炸

艾成曝光「脫序鬼叫」影片　「中邪」40天...王瞳不離不棄擁抱安撫

Jasper唱歌...應采兒忍不住笑了　媽媽堅持他學好樂器：音樂家都是逼出來的

余苑綺淚讀給兒女遺書「下輩子還要當家人」　不捨抗癌辛苦...李亞萍求：拿我的命換她的

松鼠誤吃「發酵梨子」一臉超茫！　忍不住彎腰後仰...變喝醉大叔XD

阿根廷球王「上帝之手」馬拉度納　家中心臟病發作去世...享壽60歲

GAI.王斯然「死也要埋在一起！」　新生兒爆哭...他：什麼時候可以打？

泰國象誤觸地雷「炸斷一條腿」民間醫院設計義肢助牠成長♥

消防員救人慘遇「醉喪屍」襲擊　茫男頭下腳上爬行...詭異飛撲！

想找「工業風飯店」出差女誤入廢墟 手機沒電爆哭...警救出問：哪裡像

陳柏惟嗆：當我不能1個打35個　籲江啟臣道歉「否則扛走豬」

12港人偷渡案移送檢方　律師：起訴機率高

四川：將與重慶共同申辦2032年奧運會

刺激「鮭魚返鄉」　海基會率大陸台商考察台南

陸國台辦前副主任：北京應採「北平模式」和統、武統完美結合

鍾南山：香港疫情復燃是危險跡象　當務之急為進行全民檢測

她遭鎖喉割頸！大片鮮血染紅街頭…兇手嘶吼：跟別的男人亂搞

防病毒從冷鏈傳入　陸：碼頭搬運工「搬貨全程要戴口罩」

4個漂浮的黑點靠近！　陸漁船援救我海研中心人員照片曝光

常被罵廢物...港大副教授勒死妻子「自製木箱藏屍」　扭曲婚姻曝光

買藥還送鍋！　65歲嬤貪便宜嗑了「7天壯陽藥」兒氣炸

12月最美的禮物　新樓醫院聖誕點燈綻放光彩

桃園男當鋪借1萬無力還　遭「私刑專車」強擄海扁...搏命跳車逃

快訊／開發金將收購中壽！　19時30分召開記者會說明

中信盃黑豹旗／10個月等待值得　林華偉傷後復出增5公里

晨翔認了單身一年「前女友是圈內人」！　遭疑是狼人殺女神...親自回應

阿Ken跨足時尚！「綜藝咖」駕馭台灣設計超有笑點　狂吸百萬觀看

影／掌握五大原則買高股息ETF　價差及股息兩頭賺！

迪士尼委託「台灣粉圓教母」製作米老鼠造型彩色珍珠　國際聲名大噪　　

車禍致下半身癱瘓的柏諺　犯保屏東陪伴夢想起飛 　

徐乃麟被控「米蘭苑」豪宅成賭場...女友進駐　怒告爆料女反吃敗

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

大陸熱門新聞

活期存款3.4億！男子領錢遭銀行拒絕

4惡匪「輪流性侵」人妻　8hrs後殺害

林肯汽車變模型！她抽中頭獎遭主辦單位耍賴

年輕媽拒坐月子　3天後超慘結局曝

駕訓班開車驚見「水溝通2根手指」　結果神展開

幫導師按摩喊爸爸　名校碩士崩潰跳樓

捷運保全小哥長太帥走紅！網一看照片搖頭了　

上吊屍體突長嘆一聲！女法醫揭驚悚真相

老公沉迷手遊「不管男嬰嗆到」　母子俱亡

熬夜玩手機　31歲男隔天1眼失明

港府：要全體公務員宣誓效忠基本法

清潔大姐沒敲門進男浴室　「撞見部長洗澡」罰8800元

65歲阿嬤狂嗑「壯陽藥」　兒子一問原因氣炸！

一個人結婚！新郎缺席婚禮...結局「全場哭紅眼」

更多熱門

相關新聞

陸國台辦前副主任：北京應採「北平模式」

陸國台辦前副主任：北京應採「北平模式」

台海局勢日益緊張！對於兩岸困局，大陸國台辦前副主任王在希日前在公開演講中表示，北京應採取「北平模式」，即以戰迫和、以武促統、兵臨城下，不戰而屈人之兵。他認為，這樣一來可以最大限度避免兩岸同胞的傷亡，且其本質是另一種和平統一，是「和統」與「武統」的完美結合。

陸將審議國防法　增動武條件受矚

陸將審議國防法　增動武條件受矚

台南建商每坪250萬買中央公園首排地　創高雄單價次高

台南建商每坪250萬買中央公園首排地　創高雄單價次高

拒洋垃圾　陸將全面禁固體廢物進口

拒洋垃圾　陸將全面禁固體廢物進口

黃偉哲邀請大家跟著《孤味》來台南生活旅遊

黃偉哲邀請大家跟著《孤味》來台南生活旅遊

關鍵字：

海基會台商兩岸大陸台南

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

中邪影片曝光！艾成狂吼自殘被人壓制

網紅家家直播「上衣突蹦開」全看光

網紅家家走光點點…男友「上次才露鳥」！

單親媽勒斃兒女判死　友揭內幕：她整天睡覺不工作

19歲男性侵未成年被判146下鞭刑...癱軟受刑台！

立院血腥混戰！藍綠爆衝突陳柏惟動手打鄭天財

不可能道歉！網美狂打35段限動喊委屈

網美爽拍美照5分鐘　情侶入鏡3秒遭公審

楊丞琳唱一半「KID想到小鬼哭了」

活期存款3.4億！男子領錢遭銀行拒絕

好市多「黑五限定」第5天下殺品快看

男神抓女模手「隔褲磨蹭」前後動

新竹醫院主打「親子鑑定」！竹科人：真的需要

林莎拍照沒穿內衣　網：掉出來了

獨家／張文綺爆熱戀ing！姐弟戀1年　小5歲「圈內男友」曝光

更多

最夯影音

更多
艾成曝光「脫序鬼叫」影片　「中邪」40天...王瞳不離不棄擁抱安撫

艾成曝光「脫序鬼叫」影片　「中邪」40天...王瞳不離不棄擁抱安撫
Jasper唱歌...應采兒忍不住笑了　媽媽堅持他學好樂器：音樂家都是逼出來的

Jasper唱歌...應采兒忍不住笑了　媽媽堅持他學好樂器：音樂家都是逼出來的

余苑綺淚讀給兒女遺書「下輩子還要當家人」　不捨抗癌辛苦...李亞萍求：拿我的命換她的

余苑綺淚讀給兒女遺書「下輩子還要當家人」　不捨抗癌辛苦...李亞萍求：拿我的命換她的

松鼠誤吃「發酵梨子」一臉超茫！　忍不住彎腰後仰...變喝醉大叔XD

松鼠誤吃「發酵梨子」一臉超茫！　忍不住彎腰後仰...變喝醉大叔XD

阿根廷球王「上帝之手」馬拉度納　家中心臟病發作去世...享壽60歲

阿根廷球王「上帝之手」馬拉度納　家中心臟病發作去世...享壽60歲

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城黑5購物節開跑

寵物雲商城黑5購物節開跑

超狂【黑5購物節】寵物雲商城滿1,555登記送！全館結帳再89折超優惠

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面