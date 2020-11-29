柯文哲、鄭文燦路跑活動「王不見王」　主持人口誤喊蔣萬安「市長」





▲柯文哲出席「2020第六屆電器盃反詐騙公益路跑」。（圖／台北市政府提供，下同）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲29日出席在大直美堤河濱公園舉辦的2020第六屆電器盃反詐騙公益路跑，面對桃園市長鄭文燦也有受邀出席，但兩人行程卻被排開，遭質疑是「王不見王」。對此，柯文哲回應，鄭文燦清晨就從桃園到台北，「有夠認真。」疑似話中有話。

柯文哲29日一早出席2020第六屆電器盃反詐騙公益路跑頒獎典禮，該活動還有邀請鄭文燦、立委蔣萬安等人參與，不過被外界視為2024可能競爭對手的柯文哲與鄭文燦，出席活動時間卻被排開，前者8時50分才到場頒獎，後者卻在上午6時許進行鳴槍。

柯文哲致詞時，對此次公益路跑活動鼓勵汰舊換新觀念表達肯定，因為低耗能的電器不僅有益健康，也能有效降低火災發生。以台北市而言，火災發生率有過半都是起因於電器走火，汰換老舊電器也是增加居住安全。

另外，柯文哲也提及，此次路跑也積極宣導「反詐騙觀念」，而在北市府定期舉辦資安會報中，也經常由市長頒獎給攔截詐騙的金融機構與超商機構；今年一到十月詐騙事件就有377件、攔阻金額超過1億6千萬。他還發現很多詐騙集團會誘騙外縣市青少年當車手，這也是相當值得注意的問題。希望成功攔截詐騙的機構，能夠組成教導隊繼續阻止更多詐騙發生。

面對鄭文燦清晨6時許就到台北鳴槍，柯文哲被媒體堵訪時表示，「喔！有夠認真！」另外，活動中還出現一個小插曲，主持人在提及蔣萬安時，不小心將「蔣萬安立委」講成「蔣萬安市長」，讓場面一度尷尬。

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