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境外移入增　柯文哲：北市跨年照辦、煙火照放

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▲台北市長柯文哲出席「台北最High新年城-2021跨年活動」點燈記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲出席「台北最High新年城-2021跨年活動」點燈記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

為期1個月的「台北最High新年城-2021跨年活動」28日開跑，此次特別規劃7大藝術裝置、燈飾從今起至110年1月1日同步點亮台北，一連6場週末活動，與民眾一起為2020倒數，手牽手跨向2021。台北市長柯文哲表示，跨年只是說要不要讓人群聚集，「辦還是辦、煙火還是照放，如果有疫情的話了不起的話廣場不開放民眾而已，表演、煙火還是繼續進行」。

柯文哲致詞時表示，今年恰逢台北市設市100年，此次跨年活動如果只有當天在101放煙火，顯得有點冷清，因此在跨年前舉辦系列活動「暖身」。觀傳局長劉奕霆表示，從今年11月28日至明110年1月1日，在內湖區大湖公園、中正區北門廣場、松山區民生公園及三民圓環、大同區永樂廣場、大安區永康公園、士林區天母運動公園及市府周邊都有設置藝術裝置及燈飾，每個周末各區還有輪番辦理跨年系列活動，保證讓大家12月來台北週週有得拍、有得玩。

柯文哲表示，台北市還是一個很好玩的城市，很適合自由行，公共運輸非常方面，也很容易從網路獲得資訊，所以台灣如果旅遊景點只有台北很適合散客自由行，「其他地方要馬就坐遊覽車去、要馬就自己開車，你要用公共運輸很困難」。

至於跨年備案？柯文哲表示，這也沒有什麼備案，跨年只是說要不要讓人群聚集，不過辦還是一定要辦，這沒有問題，「辦還是辦、煙火還是照放，如果有疫情的話了不起的話廣場不開放民眾而已，表演、煙火還是繼續進行」。

媒體追問，不開放的條件是否有修正？柯文哲說，如果累積7天有15個本土案例，還是不准群眾聚集，一般來講只要戴口罩，你不開放小吃攤，事實上我們到現在為止國內舉辦的大型活動，因為民眾防疫意識很高，還是很願意戴口罩，美國是因為不願意戴口罩所以不能群聚。我相信我們現在坐公車、坐捷運每一個都戴口罩，99.99%都遵守規則，所以舉辦大型活動在台灣現階段只要不吃飯、不開放小吃，影響不大。

柯文哲說，境外移入一定會多，目前全世界少的時候還有50萬，多的時候有60萬，「不要看現在台灣沒事，全世界現在非常嚴重，大概平均5、60萬美日新增案例」，台灣現在是靠嚴格的邊境管制擋住，所以台北市只要防疫旅館做好，還有民政局居家檢疫做好，以及最近特別盯的日租套房，「只要這三個都盯住，大概我想我們還是可以把疫情擋在邊境外面」。
 

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