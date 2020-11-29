綠營爆鄭文燦、陳時中選雙北　林智堅轉戰桃園

▲鄭文燦、陳時中、林智堅。（圖／記者沈繼昌、林敬旻、湯興漢攝）

政治中心／綜合報導

藍綠備戰2022市長大選，不具名民進黨人士爆料，近期黨內高層初步評估，桃園市長鄭文燦是參選台北市長的適合人選，衛福部長陳時中若競選新北市長，可壓制高聲望的新北市長侯友宜，而新竹市長林智堅可轉戰桃園市長。

據《風傳媒》報導，不具名民進黨人士分析，鄭文燦、林智堅都是政績非常好的明星首長，若2022年分別參選台北和桃園，能讓民進黨在北台灣擺出漂亮的隊型，進而帶動全國氣勢，但最大顧忌是，鄭文燦和林智堅若轉戰台北和桃園，勢必無法完成第二任期，必須提前離任，遷戶籍備戰，問題不在代理人選，而是去年時任高雄市長的韓國瑜當市長幾個月，就跑去選總統遭到質疑，選民是否能接受鄭文燦和林智堅提前離任。

該人士指出，黨內近期對2022大選，少有人敢樂觀，最指標的台北市，政績不錯的基隆市長林右昌動作頻頻，而前文化部長鄭麗君在黨內也有不少風聲，都被視為有志者，黨內早先多認為繳出防疫漂亮成績單的陳時中是台北市長的王牌人選，不過，新北市長侯友宜人氣相當高，黨內僅有若干聲音主張應該讓陳時中挑戰新北。

該人士透露，近期黨內高層初步評估，雙北市長都需有強棒出擊，林右昌政績不錯，但選台北市長的聲望不夠，較適合完成基隆市長任期後進入內閣團隊；鄭麗君適宜參選的機會是在2018年市長選舉；鄭文燦在籃底的桃園市擔任兩任市長，施政滿意度高，黨內外人緣好，是時下最好的台北市長參選人選，加上黨內人緣好，若參選台北，黨內難有雜音；而陳時中參戰至少能牽制侯友宜，逼侯友宜無法離任參選2024，黨內也認為鄭文燦和陳時中就算沒當選，也能選得漂亮。