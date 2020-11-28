新冠肺炎起源不是「武漢」？中科院爆：「原始病毒」來自印度

▲中國科學院研究小組指出，新冠「原始病毒」起源並未在武漢，而是印度。（示意圖，翻攝自Pexels）



圖、文／鏡週刊

武漢肺炎（亦稱新冠肺炎，COVID-19）起源地至今仍無從證實，近日世界衛生組織（WHO）突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）表示武漢只是發現地；中國科學院研究小組竟指出，新冠病毒很可能是在2019年夏天起源於印度。

綜合外媒報導，中國科學院研究小組指出，和所有細胞一樣，病毒在繁殖時也會發生突變，這意味著病毒每次複製繁衍時，去氧核糖核酸（DNA）都會發生微小變化，因此可透過「找出突變最少的樣本」來追蹤原始版本的病毒；研究小組更直指武漢所發現的病毒並非「原始病毒」，原始病毒恐來自孟加拉、美國、希臘、澳洲、印度、義大利，捷克、俄羅斯及塞爾維亞其中一國。

研究小組表示，由於印度和孟加拉都發現低突變的樣本，且都是中國的鄰近國家，因此第一次傳播很可能發生在這2國；透過估算病毒突變一次所需的時間，並將這時間與在印度和孟加拉採集到的樣本進行比較，該病毒最早於2019年7月或8月於這2個國家出現。

研究小組認為，印度中北部和巴基斯坦皆發生熱浪，使得水資源匱乏，諸如猴子之類的野生動物，為了水源會進行爭奪地盤等行為，勢必增加了人與野生動物互動的機會，因此「我們推測，新冠病毒由動物傳人，可能與這異常的熱浪有關」。

研究小組最後表示，因為印度醫療體系較差，加上其國年輕人口染疫後症狀較輕微，才令這種病毒在數個月難以被發現，從而四處傳播。



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