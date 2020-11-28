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Zappos創辦人謝家華辭世　「火災重傷身亡」享年46歲

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▲▼Zappos執行長謝家華（Tony Hsieh）。（圖／翻攝自Facebook／Tony Hsieh）

▲Zappos執行長謝家華因為火災重傷、送醫不治。（圖／翻攝自Facebook／Tony Hsieh 臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

總部位於拉斯維加斯、全球最大網路鞋店Zappos，台裔創辦人及前執行長謝家華（Tony Hsieh）傳出死亡消息，他日前在康乃狄克州拜訪親友時，不幸碰上房屋失火而身受重傷，送醫後直到28日（美國時間27日）在家人的陪伴下去世、享年46歲。

綜合外媒報導，謝家華創立的Downtown Partnership（DTP）公司28日則公布消息，謝家華在康乃狄克州拜訪親友時，因為房屋失火重傷後送醫不治。根據康州消防隊18日有公布一則訊息，指稱有一處民宅發生火災，受困者救出後緊急送醫搶救，但沒有說明傷者的個人訊息。

據悉，謝家華的父母均是台灣人，他則出生於美國伊利諾州，哈佛大學畢業後開始經商，1999年創立Zappos後不久就任公司執行長，將 Zappos打造成全球最大的網路鞋商，他也在領導Zappos 20年後，於2020年8月宣布退休，不料幾個月後就發生火災悲劇。

It is with very heavy hearts that we are sharing some very sad news, as we have learned that Tony passed away earlier...

Zappos.com 發佈於 2020年11月27日 星期五
 
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