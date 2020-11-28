桃園5大路口強力違規取締　平鎮警：闖紅燈紅燈右轉車不讓人必抓

▲平鎮警分局為降低交通違規造成車禍意外死傷，在重點路段增設超速違規取締執法。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

為降低交通違規造成交通事故傷亡意外，平鎮警分局將加強執行取締重大交通違規勤務，除「闖紅燈」、「酒駕」、「超速」、「併排停車」與「行人違規」為取締重點外，另對改裝車輛噪音擾民違規也納入取締重點，平鎮警分局更針對轄區車流量大路段增加執法強度，籲請用路人遵守規定，確保自身與他人安全。

平鎮警分局交通組組長劉邦誠指出，一般車禍發生狀況，多半是其中一方或是雙方均有違規行為，才會發生交通事故，平鎮警分局針對各項交通事故肇因研判，其中闖紅燈、超速、酒駕自撞等違規行為佔絕大多數，所以取締重大惡性違規、降低交通事故發生實為刻不容緩。

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▲平鎮警分局在重點路段增設超速違規取締執法，以降低交通意外發生。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方已針對平鎮轄區易肇事路段如延平路、水廠路、新光路、南東路、南平路、福龍路、中興路平鎮段，加強取締違規超速，另會同市府交通局設立多支警測速照相警告標誌警示用路人，經過長時間取締後分析，上述路段交通事故發生率已大幅降低，可見車速降低、交通事故也跟著降低。

闖紅燈違規部分，則是路口交通事故發生重要主因，平鎮警方針對「新光、南平」、「環南、振興」、「環南、復旦」、「金陵、平東」及「龍南、平等」等路段已加強取締闖紅燈、紅燈右轉與行人闖紅燈、車不讓人等交通違規，只要用路人均遵守規定，路口交通事故也會降低。

▲平鎮警分局加強汽機車改裝噪音取締勤務，還給市民寧靜生活品質。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，多數民眾厭惡的汽機車改裝排氣管噪音，平鎮警分局配合市府環保局光在11月份取締2千餘件噪音違規案，警方將規畫各區域取締路段，尤其深夜加強攔查取締以維護社區安寧，警方呼籲用路人與行人應確實遵守交通規則，嚴守交通標誌、標線、號誌指示，共同維護交通安全。

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