科大酒店版迎新！辣妹水蛇纏逗男大生上衣蒸發...舞團頗具盛名

記者唐詠絮／彰化報導

有網友在PTT以「驚！建X科技大學把學校果真當成夜店玩…」為題發文並附上照片，原來這是進修部的迎新活動，名為「電音ALL Night夜校迎新演唱會」由學生會主辦，但由於過程煽情，校方對此將做出懲處，表演舞團在受訪時強調，沒有做身體上的接觸，也沒有不堪入目的場景，請網友不需太放大檢視。

▲被拉上台的男大生（右）原有穿黑T，但隨後消失（左）。（圖／翻攝PTT）

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流出的這段40秒的影片，畫面中可見一名男同學坐在椅子上，被身旁4名穿著清涼的舞團女郎簇擁磨蹭、勾引動作都超級性感，瞬間男同學的上衣也不見了，光著上身，男同學的表情超害羞，此時現場情緒也嗨到最高點。

進修部主任郭坤煌接受電訪時表示，學校在迎新活動舉辦前，一再提醒學生要注意內容，演出是在第3段演出後加碼，引發外界煽情遐想，實在不宜，校方未來舉辦此類活動時，一定會加以改進。

該樂團曾經歷各大節日晚會與藝人同台演出、各式活動商業表演，及行政院所屬單位活動、各縣市活動樂團演出，不論是開場舞、尾牙及記者會，舞團有專業舞者，視需求編排各種舞蹈，另有主持兼主唱、KEYBOARD等編制，在業界頗具知名。

舞團總監接受電訪時表示，受建國科大邀請表演，已經有很多年，昨晚在校方的表演，原定有3曲目，1曲大約5分鐘，專業的女舞者圍在男同學旁跳舞的橋段，確實是表演完後「臨時加碼演出」，從影片中可以看到這4名女舞者，雖然圍著男同學，但絕對沒有做身體上的接觸，也沒有不堪入目的場景，請網友不需太放大檢視。

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