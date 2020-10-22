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大學迎新會LIVE！辣妹「上下1片布」表演　訊號緊急掐斷…結局笑翻

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▲▼高校迎新晚會表演被直播平台掐斷。（圖／翻攝自微博）

▲大學迎新晚會表演被直播平台掐斷。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

四川樂山師範學院迎新晚會10月18日晚在多個直播平台直播，不料，該校官方帳號直播進行到體院健美節目時，卻因「穿著暴露」被中斷並封禁3天。據悉，直播被封時，女生上下各一片布、男生穿背心、短褲正在表演。該節目的指導老師回應稱，學生展示自己的專業並無不妥，「你們去看健美比賽，都是這樣。」

據《澎湃新聞》報導，樂山師範學院迎新晚會直播重播顯示，引起爭議的內容為《17個學院風采展示》節目中的一段，該校體育學院十餘名學生表演了健美操，其中女孩身著比基尼，男生則穿著短褲。不久，直播信號即被平台掐斷。

該校官方微博事後稱，「因意外導致直播中斷」，並曬出一張信號中斷後的後台畫面，內容為「你的直播因『穿著暴露』已被中斷，違規處罰：禁止開播3天」。不少學生在評論區討論稱，「雖然很慘但是想笑」、「哈哈體育學院的學生要出來承擔責任了」。

10月20日上午，此事經媒體報導後引起熱議。當天下午，樂山師範學院節目指導老師葉老師回應，在晚會直播之前，自己看過這個舞蹈，沒覺得有什麼不妥，「但我蠻理解平台方的處理，他們有自己的規章制度。」

▲▼高校迎新晚會表演被直播平台掐斷。（圖／翻攝自微博）

▲健美操表演。（圖／翻攝自微博）

「（健美操表演）不存在好與不好，這本身就是17個學院展現自己的風采的節目，比如化學學院的學生把化學元素融入在節目裡面，特殊教育學院的孩子們不能說話，就用手語表演，體育學院的學生則是將健身、健美專業的東西拿上（舞台）去了，之前一次迎新晚會則是舉重，」葉老師認為，「體育學院學生展現的是本專業的東西」，正如電視上的游泳、跳水比賽中運動員的穿著一樣，「這很正常。」

當天下午，樂山師範學院黨委宣傳部相關負責人也表示，學校也注意到了網路上對於此事的討論，「對於這段表演，學校的態度就是，這是體育健美專業學生的專業特色展示，僅此而已。」

此外，該負責人稱，學校嚴格遵守相關法律及平台方對於內容審核的規定，並且「接受平台方的處理結果」，「當天晚上直播中斷以後，我們按照平台方的規則進行了申訴，結果是，平台回覆稱『不影響影片在學校官方號上的發佈』，直播功能也很快恢復。」

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