國民黨建黨126週年...雲林黨部70年黨員獲頒榮譽狀：不離不棄

▲雲林縣黨部主委許宇甄特別邀請70年黨齡資深黨員、貴賓一起用126顆壽桃恭祝「黨運昌隆！國民黨生日快樂。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

中國國民黨雲林縣黨部於今（28）日舉辦「建黨126週年慶祝暨表揚大會」，黨員幹部擠爆會場，由許宇甄主委主持黨慶大會，雲林縣長張麗善，立法委員林文瑞，黨員等300人出席參加，中央黨部副秘書長謝龍介也代表江主席致意，現場頒發榮譽狀予晉齡滿70、60、50、40、30年之黨員代表、20鄉鎮績優義務幹部。

雲林縣黨部主委許宇甄向與會黨員代表感謝，對黨的支持始終如一，許宇甄表示，接受表揚晉齡同志及績優幹部對黨不離不棄，細數這一年來從新冠病毒疫情防疫的荒腔走板到口罩之亂，逕自宣布要進口含萊克多巴胺的豬肉，道撤銷中天新聞台執照，強烈表達對於民進黨政府超級不滿的情緒。

許宇甄説，雖然民進黨一直以來利用龐大的國家資源不斷造謠抹黑打壓，民進黨打著民主反民主，種種做法與政策昨是今非，讓人無法苟同，犧牲台灣人的健康與權利，製造階級與世代的鬥爭，讓人所不齒，所以我們在11月22日超過2000名的雲林豬農、鄉親及超過6萬人走上凱道，一起反萊豬，捍衛自己的健康，讓他們知道人民反撲的力量。

許宇甄指出，雲林縣長張麗善就職將屆滿2週年，2019年獲得內政部「城鎮之心」評鑑特優4項大獎，雲林縣更獲得等同是全國第一名的「整體表現特優」殊榮，昨天又榮獲「政府服務奬」，這是每年評選二個項目約20幾個機關，非常不容易。

雲林縣積極開發工業區發展雲林縣為農工商並進的大縣，希望能創造就業機會讓青年不再外漂，今年更積極推動地方特色產業提升，各項軟硬體建設，都有積極的作為與進展，受到雲林縣民的肯定。

中國國民黨建黨126週年慶祝大會，許宇甄主委特別邀請70年黨齡資深黨員、貴賓一起用126顆壽桃恭祝「黨運昌隆！國民黨生日快樂。黨慶大會的重頭戲是表揚入黨滿30、40、50、60、70年同志與各鄉鎮市績優幹部，全場充滿溫馨與歡樂，受表揚同志有的全家大小共同來見證這光榮一刻，全力支持國民黨。典禮莊嚴隆重，全場充滿團結的氣氛與高昂的士氣。



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