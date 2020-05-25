民進黨雲林縣黨部主委改選　江宗保高票勝選

▲江宗保參選雲林縣黨部主委投開票以1233票勝出，林富田1081票、吳爾夫380票。（圖／民進黨雲林縣黨部提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

民主進步黨市黨部主委等黨職選舉24日完成投開票，雲林縣縣黨部主委有江宗保、吳爾夫、林富田等3人參選，各有實力及支持者，競爭相當激烈，昨日天氣晴朗，投票率高達8成，最後由江宗保當選雲林縣縣黨部主委。

江宗保為立法委員劉建國秘書，劉建國的「好央甲團隊」系統黨公職全力動員為其輔選，江宗保現為雲林縣黨部執委，曾任斗六市民代表、民進黨雲林縣斗六市黨部主委、民進黨全國黨代表。昨日參選雲林縣黨部主委投開票以1233票勝出，林富田1081票、吳爾夫380票。

民進黨雲林縣黨部主委廖丁賜指出，縣黨部所設的八個投開票所選出主委江宗保及6名全國黨代表；執行委員及評議委員改選日期將6/28召開縣代表大會進行改組。廖丁賜說，民進黨是傾聽基層的民主政黨，秉持公開透明的原則，相信每位參選人，對於民進黨縣黨部的未來發展努力，都抱有相同的目標；是奠定民進黨發展民主精神的核心價值之準則。

江宗保表示，因來自基層，了解基層的感受，感謝同志給予機會，感謝蘇治芬委員、劉建國委員、廖丁賜主委以及各位黨內先進用行動證明民主進步黨的團結，使選舉圓滿落幕，當選是責任的開始，不負眾望山海連心，團結民進黨讓雲林力求進步。



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