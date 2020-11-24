「中天關台萊豬進口」　顏寬恒痛批：民進黨反民主毒害台灣人

記者唐詠絮／彰化報導

中國國民黨副祕書長顏寬恒，今(24)日上午出席彰化縣黨部建黨126週年慶祝大會時，在致詞中嚴厲譴責執政黨傲慢，嘴巴喊民主但是反民主，關掉代表公平正義真相的中天電視台、拿進口萊豬來毒害台灣人，用人民納稅錢來養網軍1450，攻擊國民黨執政的縣政府，製造矛盾與衝突。

▲顏寬恆出席彰化國民黨慶嚴厲抨擊執政黨關中天及進口萊豬。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化縣黨部指出，今年11月24日至年底這個階段剛好是「反萊豬、顧健康」的緊要關頭，加上NCC全數通過決議關掉中天新聞台、抄家滅族式的追殺下，與會同志全部同仇敵愾，表達對於民進黨政府超級不滿的情緒，提出嚴正的抗議，替人民發聲，如1122上街頭，也不排除再次號召民眾再次抗議。

顏寬恒在致詞中指出，這樣的大環境對國民黨非常不利，「國民黨是團結所有人，民進黨製造族群對立」，從中天電視台就可以看出，過去在街頭運動要民主要聲音要多元要給百姓能講話，但是代表公平正義真相的中天電視台竟然會關台，沒有任何原因就是要關台。

顏寬恒進一步抨擊民進黨違反民權、讓百姓連不吃進口豬肉都沒自由，用萊豬來毒害台灣人，8千8百億的前瞻預算，到底怎麼花沒人知道，拿百姓的納稅錢來養1450，用網軍攻擊國民黨執政的縣政府，製造矛盾與衝突。

顏寬恒強調，有人說國民黨沒思想，國民黨的思想就是三民主義，「主義產生思想、思想產生信仰、信仰產生力量，126年來從來沒變，就是要擦亮這塊品牌」，民進黨打著民主反民主，種種做法與政策，讓人無法苟同，犧牲台灣人的健康與權利，製造階級與世代的鬥爭，從中獲取最大的政治利益，讓人所不齒，也向與會的國民黨員喊話，未來大家一定更加要團結自立自強，讓他們知道人民的力量。

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