不停酸言酸語！外送員怒拿「餐點狠砸」女店員...網一面倒狂刷店家負評

▲女店員不停酸言酸語，讓外送員氣到將手中餐點砸向她。（圖／台南爆料公社-台南最大社團）

圖文／CTWANT

日前一名熊貓外送員接單後到店家取餐，坐在排隊等餐的椅子上等待，但取餐時，女店員指責外送員沒有主動報餐號，外送員則表示叫一聲他就會走向櫃台。兩人發生口角，女店員稱：「要是今天有18個在排隊，我怎麼知道你是誰？」外送員表示自己坐在排隊區不就是要等餐嗎？並表示女店員態度不好，接著女店員不停酸言酸語，讓外送員氣到將手中餐點砸向她。雖然外送員先動手，但網友卻一面倒，狂刷店家一星負評。

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▲女店員不停重複，認為外送員應該要先自報單號。（圖／台南爆料公社-台南最大社團）

一名網友在臉書「台南爆料公社-台南最大社團」PO出店家監視器畫面，只見外送員原本坐在等餐的椅子上，店員叫他取餐要講，外送員表示自己坐在等餐區就是要等取餐。女店員提高音量：「啊你要跟我講你幾號啊！」外送員：「妳就說取餐就好了啊！」女店員不停重複，認為外送員應該要先自報單號，而外送員堅持只要聽到「取餐」，就會走到櫃台。

兩人無法取得共識，女店員說「要是今天有18個在排隊，我怎麼知道你是誰？」外送員回：「我坐在那裡不就是要取餐，又不是不知道，還要講？妳就說取餐我就會過來講單號了。」外送員並稱這名女店員一直以來態度都很差，他跑遍整個區就是這間店的態度最差。

▲女店員說：「你可以轉單，下次不要接我們家」。（圖／台南爆料公社-台南最大社團）

女店員不甘勢弱，被指責態度差，乾脆開始酸：「謝謝你哦！」、「是啊！對！我們家最差！」、「那你轉單吧！」外送員忍不住說：「上次也是這種口氣，欠妳幾百萬是嗎？」並表示女店員至少應該要有禮貌，但女店員說：「你可以轉單，下次不要接我們家，拜託！」外送員終於被激怒，將手中的餐點直接砸向女店員，轉身揚長而去。

▲外送員被激怒，將手中的餐點直接砸向女店員。（圖／台南爆料公社-台南最大社團）

網友看後紛紛表示「外送員出手確實不對，但不是說話沒髒字就沒殺傷力」、「這種人講話軟軟的裡面藏的都是針」、「店員這樣回話…不管誰都會不爽」、「其實一開始熊貓仔也沒有態度不好」、「店家一副高高在上看外送員沒有的口氣，叫號取餐就好講一堆酸言酸語」、「覺得是店家先引戰的」、「女的感覺是更年期症狀」、「外送員不到櫃檯報號碼才是有禮貌的」、「我覺得那女的真的欠打」、「這女的嘴真心讓人想巴蕊」。

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