爽泡四稜野溪溫泉突遇溪水暴漲　拋繩槍飛射接駁5小時救出3人

▲搜救人員在湍流溪水中以繩索接駁。（圖／大溪警分局提供）。（圖／大溪警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

台北市廖姓男子、許姓男子與林姓女子3人28日下午前往桃園市復興區四稜野溪泡溫泉，傍晚因溪水暴漲水勢湍急不敢貿然渡溪，乃向警方求援。搜救隊伍歷時5小時許才將受困3人用繩索逐一接駁脫困，僅林女腳踝輕微扭傷。

▲搜救人員以繩索接駁將受困野溪民眾逐一接駁。（圖／大溪警分局提供）

大溪警方表示，廖男等7名男女因愛好泡湯，昨日相約前往露營泡野溪溫泉，大伙於13時許到達四稜野溪溫泉第二平台紮好營後，迫不及待於15時許下至溪底享受泡野溪溫泉樂趣。

▲搜救人員在湍流溪水中以繩索接駁。（圖／大溪警分局提供）

約16時許發現溪水有上漲情形，一行人相繼返回營地，其中廖男、許男及林女3人因最慢離開，瞬間溪水暴漲水流湍急，3人不敢貿然渡溪，同行的另名黃姓友人見狀急忙報案求援，大溪分局光華派出所接獲報案後，立刻派遣警力及聯絡巴陵、大溪、復興消防分隊及龍潭特搜小隊成立搜救隊伍總計32人前往搜救。

搜救隊伍抵達後，因水勢湍急不敢立即渡河搶救，先使用拋繩槍將繩索拋向對岸請受困民眾先行固定後，徒步涉水攜帶繩索至對岸，將一行人依序接駁方式渡溪，歷經5小時餘將受困三人安全接駁渡溪，並協助返回露營區，未發生嚴重意外。

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