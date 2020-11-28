全球最大出行樞紐重洗牌　「這個城市」取代倫敦

▲上海已取代倫敦，成為全球航空旅行最大樞紐。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

目前世界上航空連通性最強的四個城市，都在大陸，分別是上海、北京、廣州和成都。根據國際航空運輸協會（IATA）發佈的最新報告顯示，新冠疫情讓國際航空旅行市場大洗牌，上海已取代倫敦，成為全球最大樞紐。

大陸媒體觀察者網報導表示，國際航空運輸協會的航空互聯互通指數會衡量一個國家的城市與世界其他城市之間的連通程度，這對貿易、旅遊、投資和經濟來說都至關重要。在疫情之前的2014至2019年間，世界上10個聯繫最緊密國家或地區的航空連通性大多出現了大幅增長。

該報導稱，目前美國仍然是聯繫最緊密的國家，增長率26％。大陸位居第二，連通性增長62％。在前10名中，表現卓越的國家還包括第四名的印度（增長89％）和第九名的泰國（增長62％）。新冠疫情暴發後，協會判斷，4600萬個與航空運輸有關的工作崗位正岌岌可危。

國際航空運輸協會發佈的最新榜單中，2020年9月上海、北京、廣州和成都的航空連通性位列全球前四，第五是芝加哥，第六是深圳。倫敦、紐約和東京等大型交通樞紐城市，因進出港航班大幅減少而受到沈重打擊。

▲2020年上海成為全球航空旅行最大樞紐。（圖／翻攝 國際航空運輸協會（IATA））

該報導指出，倫敦曾是2019年9月世界上連通性最高的城市。2020年9月，其連通性暴跌67％，排名跌至第八位。另外，紐約、東京、曼谷、香港和首爾等城市航空連通性分別下降66％、65％、81％、81％和69%，均已跌出前十。而據大陸旅遊部門統計，大陸國內航空旅行基本恢復。

觀察者報導引述英國《每日電訊報》說法，內文稱上海「偷走」倫敦「世界最大出行樞紐」的桂冠；並認為倫敦跌至第八的新數據，又一次給這個歷來被視為全球旅行中心的城市帶來了打擊。IATA表示，疫情對城市間互聯互通造成了嚴重打擊。

國際航空運輸協會發言人薩巴斯蒂安·米克茲（Sebastian Mikosz）表示，「這一巨大轉變表明，全球互聯互通程度在過去幾個月里有所調整。」重要的是，排名變化並不是因為連通性改善了。這項數據在所有市場都有所下降。而排名之所以發生變化，是因為某些城市的下降幅度比其他城市更大。其中沒有贏家，但是一些城市損傷較小。