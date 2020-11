中美南海衝突「菲國將參戰？」　陸官媒立刻打臉

▲美軍「雷根號」(USS Ronald Reagan CVN-76)和「尼米茲號」(USS Nimitz CVN-68)航母戰鬥群在南海進行演練。(圖/達志影像/美聯社)

記者任以芳/綜合報導

「假如中美在南海爆發熱戰,菲律賓會參戰嗎?」近日,大陸不少自媒體炒作這個話題。大陸官媒環球時報發表最新評論,真相並非如此。內文點出,菲律賓國防部長羅倫沙納(Delfin Lorenzana)確實提到南海緊張關係,他當時表示,如果中美在南海爆發熱戰。但是,馬尼拉將會「被動捲入」,被動捲入和參戰根本是兩回事。

首先綜合大陸許多中文自媒體報道觀點,一是,這是菲律賓國防部長羅倫沙納發出的警告,南海局勢越來越緊張,倘若中美在南海爆發熱戰,「處於衝突正中央的」菲律賓將會參與戰爭。二是,美國國家安全事務顧問羅伯特·奧布萊恩(Robert O'Brien)訪問菲律賓,還贈送一些軍事物資作為援助。所以,菲律賓「參與中美可能在南海爆發的熱戰,肯定會站在美國一邊,與大陸為敵」。

▲▼菲律賓總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)。(圖/路透)

針對大陸許多中文自媒體認為「菲國會參戰,如果中美在南海衝突。」環時分析,「菲律賓剛簽RCEP,東盟國家和中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭都在裡面。而且有不少國家都是頂著美國的壓力簽署的,很明顯都是為了好好發展經濟,畢竟新冠疫情對大家的經濟影響太大了。」

該報導稱,菲律賓總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)持續推動經濟外交,一是中菲經貿合作持續上升,菲律賓獲得不少經濟實惠;二是菲律賓離大陸這麼近,彼此軍事實力還是有一定差距。另外,部分大陸自媒體拿出俄羅斯的「今日俄羅斯」電視台網站報導,當作「中美南海衝突,菲國會參戰」的依據。

▲ 菲國國防部長羅倫沙納強調,「如中美在南海爆發熱戰,馬尼拉將會被動捲入」。(圖/翻攝 今日俄羅斯網站)

環時報導進一步分析,「今日俄羅斯」電視台網站的報道標題是,「Manila will be involved if ‘shooting war’ erupts between the US and China says Philippines defense secretary」。實際上,羅倫沙納只是強調「如果中美在南海爆發熱戰,馬尼拉將會被動捲入」。「被動捲入」和「參戰」可是兩碼事,性質上完全不一樣。

羅倫沙納最主要還是警告中美目前在南海有因誤判導致衝突的風險,一旦這種風險真的在南海引爆熱戰,將會給地區國家帶來不可估量的重大後果。因為,在南海爭議區域附近的菲律賓很大可能會成為「衝突的中心地帶」。如果在中美南海博弈中選邊站,對美國等勢力敞開大門,幫助美國人跟大陸為敵,必然會淪為中美衝突下的一顆棋子和炮灰,毀的只會是自己。「美國離這裡很遠。所以,東盟成員國都會保持中立。」

環時報導分析,杜特蒂看來,美國逼包括菲律賓在內的一些南海周邊國家與大陸發生衝突甚至是開戰,只不過是把這些國家當「誘餌」。犧牲掉這些國家,美國並沒有什麼損失,而且美國對這些國家也根本沒有什麼可靠的承諾。「所以,杜特蒂曾嚴厲警告美國,不要再打菲律賓的主意,菲律賓既不會和大陸開戰,也不會當炮灰。」

▲解放軍海軍南海海上閱兵。(圖/視覺中國)

環球時報指出,美國政府為了遏制大陸的發展和在國際舞台上的影響力,想讓大陸周邊都變成不穩定之源。從東海到台海,再到南海,甚至是他們所說的「印太」。再者,美國發現,過去在亞太的第一島鏈已經無法封鎖住大陸,第二島鏈也岌岌可危,所以想靠「印太戰略」遏制大陸向外發展的腳步,東南亞國家,尤其與大陸有南海島礁主權爭議的國家成為他(美國)眼中最好的棋子。

「現在南海是樹欲靜而風不止。」最終目的,是盡可能避免中美在南海發生熱戰。這一點,從菲律賓媒體和一些國際媒體的報道中也能看到。羅倫沙納在表態中雖然提到,菲律賓可能會被「拖入一場戰爭」,最終「東盟應該齊心協力,才能避免南海爆發戰爭」。