　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

中美南海衝突「菲國將參戰？」　陸官媒立刻打臉

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美軍「雷根號」（USS Ronald Reagan CVN-76）和「尼米茲號」（USS Nimitz CVN-68）航母戰鬥群在南海進行演練。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍「雷根號」（USS Ronald Reagan CVN-76）和「尼米茲號」（USS Nimitz CVN-68）航母戰鬥群在南海進行演練。（圖／達志影像／美聯社）

記者任以芳／綜合報導

「假如中美在南海爆發熱戰，菲律賓會參戰嗎？」近日，大陸不少自媒體炒作這個話題。大陸官媒環球時報發表最新評論，真相並非如此。內文點出，菲律賓國防部長羅倫沙納(Delfin Lorenzana)確實提到南海緊張關係，他當時表示，如果中美在南海爆發熱戰。但是，馬尼拉將會「被動捲入」，被動捲入和參戰根本是兩回事。

首先綜合大陸許多中文自媒體報道觀點，一是，這是菲律賓國防部長羅倫沙納發出的警告，南海局勢越來越緊張，倘若中美在南海爆發熱戰，「處於衝突正中央的」菲律賓將會參與戰爭。二是，美國國家安全事務顧問羅伯特·奧布萊恩（Robert O'Brien）訪問菲律賓，還贈送一些軍事物資作為援助。所以，菲律賓「參與中美可能在南海爆發的熱戰，肯定會站在美國一邊，與大陸為敵」。▲▼菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。（圖／路透）

▲▼菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。（圖／路透）

針對大陸許多中文自媒體認為「菲國會參戰，如果中美在南海衝突。」環時分析，「菲律賓剛簽RCEP，東盟國家和中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭都在裡面。而且有不少國家都是頂著美國的壓力簽署的，很明顯都是為了好好發展經濟，畢竟新冠疫情對大家的經濟影響太大了。」

該報導稱，菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）持續推動經濟外交，一是中菲經貿合作持續上升，菲律賓獲得不少經濟實惠；二是菲律賓離大陸這麼近，彼此軍事實力還是有一定差距。另外，部分大陸自媒體拿出俄羅斯的「今日俄羅斯」電視台網站報導，當作「中美南海衝突，菲國會參戰」的依據。

▲▼ 今日俄羅斯標題，「如果中美在南海爆發熱戰，馬尼拉將會被動捲入」。（圖／翻攝 今日俄羅斯網站）

▲ 菲國國防部長羅倫沙納強調，「如中美在南海爆發熱戰，馬尼拉將會被動捲入」。（圖／翻攝 今日俄羅斯網站）

環時報導進一步分析，「今日俄羅斯」電視台網站的報道標題是，「Manila will be involved if ‘shooting war’ erupts between the US and China says Philippines defense secretary」。實際上，羅倫沙納只是強調「如果中美在南海爆發熱戰，馬尼拉將會被動捲入」。「被動捲入」和「參戰」可是兩碼事，性質上完全不一樣。

羅倫沙納最主要還是警告中美目前在南海有因誤判導致衝突的風險，一旦這種風險真的在南海引爆熱戰，將會給地區國家帶來不可估量的重大後果。因為，在南海爭議區域附近的菲律賓很大可能會成為「衝突的中心地帶」。如果在中美南海博弈中選邊站，對美國等勢力敞開大門，幫助美國人跟大陸為敵，必然會淪為中美衝突下的一顆棋子和炮灰，毀的只會是自己。「美國離這裡很遠。所以，東盟成員國都會保持中立。」

環時報導分析，杜特蒂看來，美國逼包括菲律賓在內的一些南海周邊國家與大陸發生衝突甚至是開戰，只不過是把這些國家當「誘餌」。犧牲掉這些國家，美國並沒有什麼損失，而且美國對這些國家也根本沒有什麼可靠的承諾。「所以，杜特蒂曾嚴厲警告美國，不要再打菲律賓的主意，菲律賓既不會和大陸開戰，也不會當炮灰。」

▲解放軍海軍南海海上閱兵習近平檢閱。（圖／視覺中國）

▲解放軍海軍南海海上閱兵。（圖／視覺中國）

環球時報指出，美國政府為了遏制大陸的發展和在國際舞台上的影響力，想讓大陸周邊都變成不穩定之源。從東海到台海，再到南海，甚至是他們所說的「印太」。再者，美國發現，過去在亞太的第一島鏈已經無法封鎖住大陸，第二島鏈也岌岌可危，所以想靠「印太戰略」遏制大陸向外發展的腳步，東南亞國家，尤其與大陸有南海島礁主權爭議的國家成為他（美國）眼中最好的棋子。

「現在南海是樹欲靜而風不止。」最終目的，是盡可能避免中美在南海發生熱戰。這一點，從菲律賓媒體和一些國際媒體的報道中也能看到。羅倫沙納在表態中雖然提到，菲律賓可能會被「拖入一場戰爭」，最終「東盟應該齊心協力，才能避免南海爆發戰爭」。
 

ET快訊
發現5億年前神祕生物！科學家命名「范特西蟲」：致敬周杰倫
空姐飛機上「穿絲襪掀裙」露屁股蛋！喊價1對1服務
日收破8000！男自爆「3個月沒休假」　職業別曝光
台導演怒轟隋棠：有夠噁心！　看完單親媽殺人手法「她當然該死」
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

下潛1萬909公尺「奮鬥者號」返航　習近平：加快建設海洋強國

全球疫苗明年上市　張文宏呼籲「別只盼望又不施打」

家人對愛妻不滿！老實夫帶兒女驗DNA「幫她證清白」　結果超崩潰

確診暴增「太多寵物要隔離」　香港增設新冠相關「動物檢疫設施」

全球最大出行樞紐重洗牌　「這個城市」取代倫敦

外賣惡夢！陸爆「職業負評師」產業鏈　寫一條勒索7000

鍾南山勸香港「全民檢測」　林鄭：代價沈重「可能有反效果」

命名5億年前三葉蟲「范特西蟲」　年輕科學家：向周杰倫致敬

8歲弟激似馬雲爆紅！住貴族社區+保姆伺候　4年後「淪搖錢樹」慘況曝

中美南海衝突「菲國將參戰？」　陸官媒立刻打臉

阿伯扔機車「舉手萬歲」突倒地　尷尬躺10秒！起身默默牽車離開

Kai跳舞給姪女看…她「忽視＋連喊5不要」 姪子說「我想回家」舅舅秒露笑容ＸＤ

黃皓原唱面前學跳《瀟灑小姐》她誇很帥！　蕭亞軒合體男友重現《無間道》經典片段

坤達收巴鈺零食：像她兒子被照顧！　小鬼終於入夢「希望他在星球可以過得好」

鄧紫棋x李玟飆唱《刀馬旦》　感冒照樣飆高音...一聽直呼「爽死了！！」

車燈壞被拔牌！騎士嗆執法過嚴　打電話撂人助陣「PO文遭警打臉」

家中水龍頭一點「大火狂燒」　100多戶居民喝3年...驗出天然氣

國民黨拿豬內臟、豬皮狂灑議場　藍綠爆全武行！陳柏惟打鄭天財

艾成曝光「脫序鬼叫」影片　「中邪」40天...王瞳不離不棄擁抱安撫

超暖駕駛邊開車不忘「幽默叮嚀」 籲待車停妥再起立：你跌倒我心疼

下潛1萬909公尺「奮鬥者號」返航　習近平：加快建設海洋強國

全球疫苗明年上市　張文宏呼籲「別只盼望又不施打」

家人對愛妻不滿！老實夫帶兒女驗DNA「幫她證清白」　結果超崩潰

確診暴增「太多寵物要隔離」　香港增設新冠相關「動物檢疫設施」

全球最大出行樞紐重洗牌　「這個城市」取代倫敦

外賣惡夢！陸爆「職業負評師」產業鏈　寫一條勒索7000

鍾南山勸香港「全民檢測」　林鄭：代價沈重「可能有反效果」

命名5億年前三葉蟲「范特西蟲」　年輕科學家：向周杰倫致敬

8歲弟激似馬雲爆紅！住貴族社區+保姆伺候　4年後「淪搖錢樹」慘況曝

中美南海衝突「菲國將參戰？」　陸官媒立刻打臉

結紮完麻藥未退！　萌弟以為「狗死了」淚崩...跪祈天哭倒癱地

超過20％小學生不知牛奶從哪來　11％認為來自超市…酪農嚇呆了！

青年團嗆難道不能節制點　林為洲：立院攻防戰術難兼顧所有面向

媽媽分手了...前女伴向她告白：做我女友好不好　15歲少女遭硬上

小柴被訓話「盤腿坐」低頭懺悔！　「皺眉頭忍淚」萌暈2.3萬人

恐爆禽流感！南韓鴨農驗出「高病原性」H5抗體　急撲殺39萬隻雞鴨

下潛1萬909公尺「奮鬥者號」返航　習近平：加快建設海洋強國

少女車禍亡…遺體慘遭「浪犬啃食」畫面曝光！家屬怒轟：院方亂丟

孩坐火車「做體操搖椅背」　家長裝死！他氣教訓：怒吼才有秩序嗎

川普賓州「選舉詐欺」上訴又遭駁回！ 　4大搖擺州已認拜登勝選

大陸熱門新聞

4惡匪「輪流性侵」人妻　8hrs後殺害

莽夫勒死妻子自首　下秒屍體復活了

啤酒大王在「陸超級醫院」術後腦死

新冠病毒「去年源自印度」

買鞋用行動付款！她開「計算機瞎按」店員上當

命名5億年前三葉蟲「范特西蟲」　年輕科學家向周杰倫致敬

年輕媽拒坐月子　3天後超慘結局曝

澳特種軍濫殺39平民　趙立堅嗆虛偽

活期存款3.4億！男子領錢遭銀行拒絕

常被罵廢物　副教授殺妻木箱藏屍

他「錘殺」搶母、性侵妻乞丐！警破案中案

男頭暈就醫　鐵釘插頸動脈10年

大讚中國防疫！胡錫進酸：在台灣一定憋死

8歲小馬雲爆紅！淪搖錢樹悲慘現況曝

更多熱門

相關新聞

談十四五　劉鶴：要解決卡脖子問題

談十四五　劉鶴：要解決卡脖子問題

大陸國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴28日表示，落實「十四五」規劃建議、構建新發展格局，內涵包括提升供給體系的創新力和關聯性，解決好各類「卡脖子」和瓶頸問題，以暢通國民經濟循環。

刺激回流　海基會率台商考察台南

刺激回流　海基會率台商考察台南

陸將審議國防法　增動武條件受矚

陸將審議國防法　增動武條件受矚

拒洋垃圾　陸將全面禁固體廢物進口

拒洋垃圾　陸將全面禁固體廢物進口

邪教推「高潮冥想」　FBI來抓人了

邪教推「高潮冥想」　FBI來抓人了

關鍵字：

大陸美國南海菲律賓開戰

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

懷孕4個月…她下體「爬滿6腳小蟲」癢爆！老公慚愧認了

19歲男性侵未成年被判146下鞭刑...癱軟受刑台！

單親媽勒斃兒女判死　友揭內幕：她整天睡覺不工作

中邪影片曝光！艾成狂吼自殘被人壓制

網紅家家走光點點…男友「上次才露鳥」！

走光網紅家家「變臉舊照被挖」！胸前G縮成B

網紅家家直播「上衣突蹦開」全看光

他看好市多黑五特價2千瘋搶　過3天變999元

月月洗澡像拉皮　媽見鳳眼瓜子臉傻眼

摩天輪網美挨轟！情侶妹高EQ發文

忘記歌名！他哼前奏...大神解答看傻千人

台中男性侵酒店妹「社死」輕生…法官判緩刑

瑤瑤曬超音波照：生命得來不易

孫生「鼻子飄出屍臭味」毀容！全身抽搐像僵屍

彰化某科大「4妹繞體」迎新！校方證實了

更多

最夯影音

更多
阿伯扔機車「舉手萬歲」突倒地　尷尬躺10秒！起身默默牽車離開

阿伯扔機車「舉手萬歲」突倒地　尷尬躺10秒！起身默默牽車離開
Kai跳舞給姪女看…她「忽視＋連喊5不要」 姪子說「我想回家」舅舅秒露笑容ＸＤ

Kai跳舞給姪女看…她「忽視＋連喊5不要」 姪子說「我想回家」舅舅秒露笑容ＸＤ

黃皓原唱面前學跳《瀟灑小姐》她誇很帥！　蕭亞軒合體男友重現《無間道》經典片段

黃皓原唱面前學跳《瀟灑小姐》她誇很帥！　蕭亞軒合體男友重現《無間道》經典片段

坤達收巴鈺零食：像她兒子被照顧！　小鬼終於入夢「希望他在星球可以過得好」

坤達收巴鈺零食：像她兒子被照顧！　小鬼終於入夢「希望他在星球可以過得好」

鄧紫棋x李玟飆唱《刀馬旦》　感冒照樣飆高音...一聽直呼「爽死了！！」

鄧紫棋x李玟飆唱《刀馬旦》　感冒照樣飆高音...一聽直呼「爽死了！！」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城黑5購物節開跑

寵物雲商城黑5購物節開跑

超狂【黑5購物節】寵物雲商城滿1,555登記送！全館結帳再89折超優惠

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面