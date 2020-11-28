談十四五規劃　劉鶴：要解決各類「卡脖子」問題

▲大陸國務院副總理劉鶴。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

大陸國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴28日表示，落實「十四五」規劃建議、構建新發展格局，內涵包括提升供給體系的創新力和關聯性，解決好各類「卡脖子」和瓶頸問題，以暢通國民經濟循環。

第二屆中國發展規劃論壇28日在北京舉行，劉鶴透過書面致詞稱，中國要堅持深化供給側結構性改革，以創新驅動，高質量的供給引領和創造新技術，堅持擴大內需這個戰略支點，形成強大國內市場。

他強調，堅持深化改革和擴大開放，破除制約國內大循環和國內國際雙循環暢通的制度、觀念和利益障礙，構建高水平社會主義市場經濟體制。

談及中共五中全會上，通過《中共中央關於製定國民經濟和社會發展第十四個五年規​​劃和2035年遠景目標的建議》，擘劃十四五時期發展、2035年基本實現社會主義現代化的遠景目標。劉鶴說，這是開啟全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮鬥目標進軍的綱領性文件。

他說，為解讀和落實上述建議，構建新發展格局，要提升供給體系的創新力和關聯性，解決好各類「卡脖子」和瓶頸問題，暢通國民經濟循環；同時，堅持深化供給側結構性改革、創新驅動、擴大內需、擴大開放等。

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