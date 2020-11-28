　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

談十四五規劃　劉鶴：要解決各類「卡脖子」問題

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼中國國務院副總理劉鶴抵達華府，先與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）見面。（圖／路透）

▲大陸國務院副總理劉鶴。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

大陸國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴28日表示，落實「十四五」規劃建議、構建新發展格局，內涵包括提升供給體系的創新力和關聯性，解決好各類「卡脖子」和瓶頸問題，以暢通國民經濟循環。

第二屆中國發展規劃論壇28日在北京舉行，劉鶴透過書面致詞稱，中國要堅持深化供給側結構性改革，以創新驅動，高質量的供給引領和創造新技術，堅持擴大內需這個戰略支點，形成強大國內市場。

他強調，堅持深化改革和擴大開放，破除制約國內大循環和國內國際雙循環暢通的制度、觀念和利益障礙，構建高水平社會主義市場經濟體制。

談及中共五中全會上，通過《中共中央關於製定國民經濟和社會發展第十四個五年規​​劃和2035年遠景目標的建議》，擘劃十四五時期發展、2035年基本實現社會主義現代化的遠景目標。劉鶴說，這是開啟全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮鬥目標進軍的綱領性文件。

他說，為解讀和落實上述建議，構建新發展格局，要提升供給體系的創新力和關聯性，解決好各類「卡脖子」和瓶頸問題，暢通國民經濟循環；同時，堅持深化供給側結構性改革、創新驅動、擴大內需、擴大開放等。

►時間對我們來說完全沒用！

ET快訊
孫生毀容！　全身抽搐崩潰哭：我像怪物
月領息10萬！　他50歲提早退休：要用對方法
快訊／今新增9例境外移入！　下午記者會說明
200天無本土案例！美國網友PO「移居台灣指南」　在論壇火了
林為洲「鎖喉陳柏惟」成名　輝煌過去被起底！真的有兇的本錢
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

人妻健身房內被「囂張襲胸」　色狼教練喊冤：妳也可以摸我啊～

啤酒大王在「陸超級醫院」術後腦死　最後一句話曝：我又被騙了！

談十四五規劃　劉鶴：要解決各類「卡脖子」問題

遭美制裁「林鄭無銀行帳戶」　 薪水只能領現金：家中有大量

中國科學院：新冠病毒「去年源自印度」　武漢爆發只是過程

涉犯戰爭罪！澳特種軍濫殺39平民...趙立堅嗆：反省自身人權問題

電線勒殺妻子！莽夫心碎「背屍體自首」…一到警局妻子復活了

讚中國疫情控制得宜！胡錫進「到處趴趴早」酸：若在台灣非得憋死

買小孩鞋用行動付款！她開「計算機瞎按」店員上當...現賺7千多

乞丐搶母、性侵妻！他失控拿錘子怒尻分屍...警意外破「案中案」

阿伯扔機車「舉手萬歲」突倒地　尷尬躺10秒！起身默默牽車離開

Kai跳舞給姪女看…她「忽視＋連喊5不要」 姪子說「我想回家」舅舅秒露笑容ＸＤ

黃皓原唱面前學跳《瀟灑小姐》她誇很帥！　蕭亞軒合體男友重現《無間道》經典片段

鄧紫棋x李玟飆唱《刀馬旦》　感冒照樣飆高音...一聽直呼「爽死了！！」

坤達收巴鈺零食：像她兒子被照顧！　小鬼終於入夢「希望他在星球可以過得好」

家中水龍頭一點「大火狂燒」　100多戶居民喝3年...驗出天然氣

車燈壞被拔牌！騎士嗆執法過嚴　打電話撂人助陣「PO文遭警打臉」

情侶「不心動挑戰」！超真實反應　他見性感正妹...嘴角失守臉爆紅

艾成曝光「脫序鬼叫」影片　「中邪」40天...王瞳不離不棄擁抱安撫

國民黨拿豬內臟、豬皮狂灑議場　藍綠爆全武行！陳柏惟打鄭天財

人妻健身房內被「囂張襲胸」　色狼教練喊冤：妳也可以摸我啊～

啤酒大王在「陸超級醫院」術後腦死　最後一句話曝：我又被騙了！

談十四五規劃　劉鶴：要解決各類「卡脖子」問題

遭美制裁「林鄭無銀行帳戶」　 薪水只能領現金：家中有大量

中國科學院：新冠病毒「去年源自印度」　武漢爆發只是過程

涉犯戰爭罪！澳特種軍濫殺39平民...趙立堅嗆：反省自身人權問題

電線勒殺妻子！莽夫心碎「背屍體自首」…一到警局妻子復活了

讚中國疫情控制得宜！胡錫進「到處趴趴早」酸：若在台灣非得憋死

買小孩鞋用行動付款！她開「計算機瞎按」店員上當...現賺7千多

乞丐搶母、性侵妻！他失控拿錘子怒尻分屍...警意外破「案中案」

人妻健身房內被「囂張襲胸」　色狼教練喊冤：妳也可以摸我啊～

抗氧化力最強！天冷吃薑「超狂優點」曝　醫推：生理期腹痛也有效

「沒有倒車顯影會停車嗎？」網熱論　老司機狂吐槽：看螢幕不會停

台南善化慶安宮作公益　助警增設路口爆閃燈減少交通事故

家家重啟IG「粉絲數暴漲3萬」！　凱咪曝平口胸罩彈開主因：是女生都知道

老翁路倒台南柳營山區農路　警平安救護助返家

喬妹偏愛7款時尚單品　短洋裝、純黑高領輕鬆掌握女神的穿搭品味

「馬刺冠軍射手」告別13年NBA生涯　回家鄉義大利打球

獨／高雄9男狂砸賓士影曝！追傳播妹不成...嗆「我也可以X你」

台灣立院豬內臟滿天飛…「臭名昭彰混戰」登外媒首頁　BBC：不稀奇

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

大陸熱門新聞

4惡匪「輪流性侵」人妻　8hrs後殺害

莽夫勒死妻子自首　下秒屍體復活了

買鞋用行動付款！她開「計算機瞎按」店員上當

新冠病毒「去年源自印度」

澳特種軍濫殺39平民　趙立堅嗆虛偽

年輕媽拒坐月子　3天後超慘結局曝

活期存款3.4億！男子領錢遭銀行拒絕

常被罵廢物　副教授殺妻木箱藏屍

他「錘殺」搶母、性侵妻乞丐！警破案中案

男頭暈就醫　鐵釘插頸動脈10年

大讚中國防疫！胡錫進酸：在台灣一定憋死

老公沉迷手遊「不管男嬰嗆到」　母子俱亡

4個漂浮的黑點靠近！ 陸漁船援救我海研中心人員照片曝光

幫導師按摩喊爸爸　名校碩士崩潰跳樓

更多熱門

相關新聞

星巴克「聖誕黑金」小包包更奢華

星巴克「聖誕黑金」小包包更奢華

聖誕節即將到來，大陸星巴克也應景的推出聖誕節系列，不同於常見的紅、綠鮮豔配色，這次的「聖誕黑金系列」改走低調奢華風，以純黑為主，配上金色點綴，不只隨行杯有高質感，還搭配宛如名牌聯名的小包包和水壺杯套，整組背在身上超級時尚。

大讚中國防疫！胡錫進酸：在台灣一定憋死

大讚中國防疫！胡錫進酸：在台灣一定憋死

中課澳洲葡萄酒「反傾銷稅」212%

中課澳洲葡萄酒「反傾銷稅」212%

刺激回流　海基會率台商考察台南

刺激回流　海基會率台商考察台南

陸將審議國防法　增動武條件受矚

陸將審議國防法　增動武條件受矚

關鍵字：

劉鶴中國大陸經濟十四五

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

懷孕4個月…她下體「爬滿6腳小蟲」癢爆！老公慚愧認了

19歲男性侵未成年被判146下鞭刑...癱軟受刑台！

單親媽勒斃兒女判死　友揭內幕：她整天睡覺不工作

中邪影片曝光！艾成狂吼自殘被人壓制

網紅家家走光點點…男友「上次才露鳥」！

網紅家家直播「上衣突蹦開」全看光

走光網紅家家「變臉舊照被挖」！胸前G縮成B

他看好市多黑五特價2千瘋搶　過3天變999元

月月洗澡像拉皮　媽見鳳眼瓜子臉傻眼

台中男性侵酒店妹「社死」輕生…法官判緩刑

瑤瑤曬超音波照：生命得來不易

摩天輪網美挨轟！情侶妹高EQ發文

忘記歌名！他哼前奏...大神解答看傻千人

彰化某科大「4妹繞體」迎新！校方證實了

陳柏惟要打35個！網查江啟臣經歷驚呆

更多

最夯影音

更多
阿伯扔機車「舉手萬歲」突倒地　尷尬躺10秒！起身默默牽車離開

阿伯扔機車「舉手萬歲」突倒地　尷尬躺10秒！起身默默牽車離開
Kai跳舞給姪女看…她「忽視＋連喊5不要」 姪子說「我想回家」舅舅秒露笑容ＸＤ

Kai跳舞給姪女看…她「忽視＋連喊5不要」 姪子說「我想回家」舅舅秒露笑容ＸＤ

黃皓原唱面前學跳《瀟灑小姐》她誇很帥！　蕭亞軒合體男友重現《無間道》經典片段

黃皓原唱面前學跳《瀟灑小姐》她誇很帥！　蕭亞軒合體男友重現《無間道》經典片段

鄧紫棋x李玟飆唱《刀馬旦》　感冒照樣飆高音...一聽直呼「爽死了！！」

鄧紫棋x李玟飆唱《刀馬旦》　感冒照樣飆高音...一聽直呼「爽死了！！」

坤達收巴鈺零食：像她兒子被照顧！　小鬼終於入夢「希望他在星球可以過得好」

坤達收巴鈺零食：像她兒子被照顧！　小鬼終於入夢「希望他在星球可以過得好」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城黑5購物節開跑

寵物雲商城黑5購物節開跑

超狂【黑5購物節】寵物雲商城滿1,555登記送！全館結帳再89折超優惠

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面