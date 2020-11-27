陸12月審議《國防法》、《海警法》草案　增「動武條件」受矚

▲大陸將審議國防法修訂草案、海警法草案。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

大陸全國人大常委會第二十四次會議，將於12月22日至26日在北京審議《國防法》修訂草案、《海警法》草案，上述兩者因在近期公告的修訂內容中，分別首次增加「發動戰爭條件」，以及「使用武器條件」，可能讓區域緊張情勢再掀波瀾，引發外界關注。

《新華社》報導，大陸全國人大常委會第七十八次委員長會議，27日上午在北京舉行，由委員長栗戰書主持。會議決定，十三屆全國人大常委會第二十四次會議將於12月22日至26日，在北京舉行。

根據排程，第二十四次會議將審議全國人民代表大會組織法修正草案、全國人民代表大會議事規則修正草案、預防未成年人犯罪法修訂草案、長江保護法草案、刑法修正案(十一)草案、國防法修訂草案、鄉村振興促進法草案、海警法草案等。

▲大陸全國人大委員會今年已審議通過港區國安法、國旗法、國歌法等重要法案或其修正案。（圖／路透）

其中，《國防法》修訂草案內容已於10月21日，在中國人大網大公布說明及全文，向公眾徵求意見。按照當時公開內容，中共在法案第八章「國防動員和戰爭狀態」內容中，首次主動增加了「發展利益」四字，與國家主權、統一、領土完整、安全等要件，一同並列為中共發動戰爭、進行全國動員或部分動員的先決條件。

至於《海警法》草案，在11月4日對外公示的內容中，於第19條以及第六章節的「警械和武器使用」，明確規定海警對在中國大陸管轄海域內，進行違法行為的外國船隻，可使用武器，亦引發日本等周邊國家高度關切。

除此之外，十三屆大陸全國人大常委會第二十四次會議上，還將審議全國人大常委會委員長會議關於提請審議海南自由貿易港法草案的議案、關於提請審議反食品浪費法草案的議案、關於提請審議反有組織犯罪法草案的議案，以及有關人事案等。

在此之前，中國大陸已在今年召開的全國人大常委會前二十三次會議中，分別審議通過了《港區國安法》、《國旗法》、《國歌法》等重大法案或其修正草案，並於11月11日針對香港立法會議員資格，通過最新決議，明定宣揚或者支持港獨主張、拒絕承認國家對香港擁有並行使主權、尋求外國或者境外勢力等其他違法行為者，將喪失資格。

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