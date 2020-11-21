AirPods藏噁爛耳屎！棒子一轉「挖出黃黏稠物」　近距影片曝光

▲手機充電插孔及AirPods的耳機孔，其實藏有滿滿汙垢。（圖／翻攝自抖音／phonefixcraft）

記者詹雅婷／編譯

對許多人來說，戴著耳機聽音樂是每日通勤例行公事，但卻少有人真正意識到，手機插孔內部到底藏有多少汙垢與耳屑。愛爾蘭首都都柏林一間手機維修公司近期透過抖音平台分享除垢影片，可見連接手機充電線的插孔、AirPods的耳機孔，堆積滿滿髒汙。

每日星報報導，抖音平台用戶PhoneFixCraft是都柏林一間手機維修公司，但工作人員在清理iPhone手機充電孔時，稱其為「iPhone肚臍」（belly button of your iPhone），因為當他拿著前端些許彎曲的工具開始作業後，挖出不少黃棕色的汙垢。

另一段清洗AirPods的影片中，耳機孔表面覆蓋一層厚厚的黃色耳垢，尤其邊邊角角處最多，作業人員先是在表面噴灑清潔劑後，使用器具把汙垢除去，接著拿出刷具做後續清理步驟。

在網友看到清理手機插孔及耳機的影片後，有些人認為這相當噁心，直言「到底怎麼把耳屎弄進充電孔的」、「大家都不清手機嗎？我一個禮拜會擦一次」、「我不能呼吸了，這太噁了吧」。但也有人認為，在看完清理汙垢影片後，心裡有種奇怪的滿足感。

部分人士透露，會使用舊牙刷及高壓空氣罐來除塵，但專家表示，使用高壓空氣罐清理可能會導致麥克風毀損，「要小心不要直接往洞裡噴」。