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中國科學院：新冠病毒「去年源自印度」　武漢爆發只是過程

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▲▼武漢.武漢肺炎,武漢華南海鮮市場,新型冠狀病毒。（圖／路透社）

▲華南海鮮市場被視為武漢疫情爆發地。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠病毒起源地引發爭議，WHO突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）近日則表示，武漢只是發現地。中國科學院的一個研究小組指出，新冠病毒很可能是在2019年夏天起源於印度，經由動物譬如猴子等傳染給人類後，才在大陸武漢被人發現。

▲▼武漢.武漢肺炎,武漢華南海鮮市場,新型冠狀病毒。（圖／路透社）

▲武漢封城防止病毒擴散。（圖／路透社）

綜合外電報導，中國科學院研究小組指出，和所有細胞一樣，病毒在繁殖時也會發生突變，這意味著病毒每次複製繁衍時，去氧核糖核酸（DNA）都會發生微小變化，因此應可透過「找出突變最少的樣本」，來追蹤原始版本的病毒。

研究人員接著稱，基於這種方法，武漢發現的病毒被排除是「原始病毒」，而原始病毒指向其他8個國家，分別是孟加拉、美國、希臘、澳洲、印度、義大利，捷克、俄羅斯、塞爾維亞。

▲▼印度疫情,戴口罩。（圖／路透）

▲中國科學院指出，病毒去年夏天就在印度出現。（圖／路透）

研究指出，由於印度和孟加拉都發現低突變的樣本，且都是中國大陸的地理鄰居，因此第一次傳播很可能發生在這兩國；透過估算病毒突變一次所需的時間，並將這時間與在印度和孟加拉採集到的樣本進行比較，該病毒最早於2019年7月或8月，在這兩個國家出現。

研究人員進一步闡述道，從2019年5月至2019年6月，印度中北部和巴基斯坦發生當地有紀錄以來，史上第二長的熱浪，造成水資源嚴重匱乏，在這種狀況下，諸如猴子之類的野生動物，為了水源會進行致命爭奪戰，這勢必增加了人與野生動物互動的機會 ，「我們推測，新冠病毒由動物傳人，可能與這異常的熱浪有關。」

研究人員還認為，印度的醫療體系較差，加上年輕人口染疫後症狀較輕微，才令這種病毒得以在數個月內未被發現，從而四處傳播，而病毒在進入中國大陸前，可能已由歐洲傳播到其他國家，「由此看來，新冠肺炎全球大流行是不可避免的，武漢發生大流行只是過程中的一部分。」

另外，WHO突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）近日在例行記者會上表示，新冠病毒有可能在很早時候，就在世界不同的地點和時間感染了一批人，「可以肯定的是，在武漢市場事件之前，顯然是有病例存在的（But certainly it's clear that there were cases that preceded that event at the Wuhan market）。」

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