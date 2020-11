中國科學院：新冠病毒「去年源自印度」　武漢爆發只是過程

▲華南海鮮市場被視為武漢疫情爆發地。(圖/路透社)

記者蔡儀潔/綜合報導

新冠病毒起源地引發爭議,WHO突發衛生事件執行主任萊恩(Mike Ryan)近日則表示,武漢只是發現地。中國科學院的一個研究小組指出,新冠病毒很可能是在2019年夏天起源於印度,經由動物譬如猴子等傳染給人類後,才在大陸武漢被人發現。

▲武漢封城防止病毒擴散。(圖/路透社)

綜合外電報導,中國科學院研究小組指出,和所有細胞一樣,病毒在繁殖時也會發生突變,這意味著病毒每次複製繁衍時,去氧核糖核酸(DNA)都會發生微小變化,因此應可透過「找出突變最少的樣本」,來追蹤原始版本的病毒。

研究人員接著稱,基於這種方法,武漢發現的病毒被排除是「原始病毒」,而原始病毒指向其他8個國家,分別是孟加拉、美國、希臘、澳洲、印度、義大利,捷克、俄羅斯、塞爾維亞。

▲中國科學院指出,病毒去年夏天就在印度出現。(圖/路透)

研究指出,由於印度和孟加拉都發現低突變的樣本,且都是中國大陸的地理鄰居,因此第一次傳播很可能發生在這兩國;透過估算病毒突變一次所需的時間,並將這時間與在印度和孟加拉採集到的樣本進行比較,該病毒最早於2019年7月或8月,在這兩個國家出現。

研究人員進一步闡述道,從2019年5月至2019年6月,印度中北部和巴基斯坦發生當地有紀錄以來,史上第二長的熱浪,造成水資源嚴重匱乏,在這種狀況下,諸如猴子之類的野生動物,為了水源會進行致命爭奪戰,這勢必增加了人與野生動物互動的機會 ,「我們推測,新冠病毒由動物傳人,可能與這異常的熱浪有關。」

研究人員還認為,印度的醫療體系較差,加上年輕人口染疫後症狀較輕微,才令這種病毒得以在數個月內未被發現,從而四處傳播,而病毒在進入中國大陸前,可能已由歐洲傳播到其他國家,「由此看來,新冠肺炎全球大流行是不可避免的,武漢發生大流行只是過程中的一部分。」

另外,WHO突發衛生事件執行主任萊恩(Mike Ryan)近日在例行記者會上表示,新冠病毒有可能在很早時候,就在世界不同的地點和時間感染了一批人,「可以肯定的是,在武漢市場事件之前,顯然是有病例存在的(But certainly it's clear that there were cases that preceded that event at the Wuhan market)。」