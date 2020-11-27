丟豬內臟抗議挨批噁心　江啟臣發文嗆：不強烈杯葛就是縱容獨裁

▲行政院長蘇貞昌上台報告，國民黨立委潑豬內臟抗議。（圖／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨立院黨團27日再度杯葛行政院長蘇貞昌施政報告，甚至端出豬內臟攻擊，民進黨立委王美惠參遭波及，議場內四散豬內臟，令外界觀感不佳，民進黨立法院黨團也批評噁心。對此，國民黨主席江啟臣透過臉書嗆聲，面對傲慢與無視民意的執政黨，只有強烈杯葛表達抗議。

江啟臣指出，今年8月28日蔡英文逕自宣布開放萊豬，不只背棄了過去會跟產業溝通、跟在野溝通，會和人民站在一起面對的承諾，對於在野黨與民意的要求更是置之不理，仗著完全執政與國會多數霸凌民意，面對傲慢、毫無誠信的政權，強烈的議事杯葛只是剛好而已。

江啟臣表示，民進黨在野強烈反對萊劑牛、豬進口，要求牛豬分離、零檢出、標示殘留量，必須訂定「嚴」於國際安全標準的容許值，執政後只有一句時空環境變遷，全面開放，昨是今非，雙重標準，卻堅持不向人民道歉，這是執政的傲慢；行政機關面對代表民意質詢的國會議員，實問虛答甚至反質詢挑釁，法定食安會報不召開，導致跨部會的政策協調失靈，讓政策一再反覆、莫衷一是，凸顯出民進黨是為開放而開放，究竟是多大的國家利益，需要犧牲民眾健康來交換，而犧牲了民眾健康，又有何國家利益可言，從未清楚直接向人民說明，這是在霸凌民意。

江啟臣強調，國民黨已經和民眾一起走上街頭，執政者卻絲毫未感羞愧，口說傾聽民意，卻繼續強渡關山，沒有謙卑傾聽、只有完全傲慢，沒有溝通說明、只有多數霸凌，「如果不強烈杯葛抗議，就是縱容獨裁的開始！」

▲國民黨丟豬內臟抗議挨批噁心，江啟臣發文回嗆。（圖／翻攝江啟臣臉書）



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