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陳柏惟放話「打35個」！網查江啟臣經歷驚呆：他是海龍蛙兵

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▲▼陳柏惟放話打35個，但江啟臣曾經是海龍蛙兵。（合成圖／記者屠惠剛攝、記者李毓康攝）

▲陳柏惟放話，要江啟臣道歉，否則要打35個，但江啟臣曾經是海龍蛙兵。（合成圖／記者屠惠剛攝、記者李毓康攝）

記者柯振中／綜合報導

基進黨立委陳柏惟25日嗆聲，要求國民黨主席江啟臣致歉，否則27日絕對扛走國民黨那兩隻豬，「以為我一個沒辦法打35個人？」不過，有網友實際搜尋，發現江啟臣曾是陸軍海龍部隊蛙人，也就是所謂的「海龍蛙兵」，反觀陳柏惟，當替代役，真的與江啟臣正面對決，可能有困難。

陳柏惟25日深夜開直播，他當天下午在立院放了「Chill、鬥完了，該上班了吧」的牌子，沒想到被國民黨立委吳怡玎拿走，要求江啟臣為此道歉，否則27日看到國民黨的那兩隻豬進議場，一定會扛走，「以為我一個沒辦法打35個人？」

沒想到，27日立院一陣混亂，國民黨立院黨團準備了「豬內臟、豬皮」進場，在議場內亂丟。陳柏惟蹲在地上清理地板，垃圾桶卻遭國民黨立委鄭天財掀翻，氣得當場來個過肩摔，接著被吳秉叡、黃國書、蔡適應等人包圍，還被林為洲使用鎖喉功，遭到國民黨立委圍毆。

▼陳柏惟在立法院內對鄭天財使出一記「朽木倒」引發衝突。（圖／翻攝自3Q 陳柏惟 臉書）

▲▼陳柏惟在立法院內對鄭天財使出一記「朽木倒」引發衝突。（圖／翻攝自3Q 陳柏惟 臉書）

事後，有網友上網查詢，陳柏惟嗆聲江啟臣，但江啟臣曾經擔任「海龍蛙兵」，2019年還在臉書上曬出當兵時照片，精實的肌肉讓人看呆。

據了解，海龍蛙兵為中華民國陸軍101兩棲偵察營，屬於特種部隊之一，駐紮澎湖、金門、馬祖等離島地區，任務主要為海域巡弋、越界漁船驅離、水文偵查等。

目前海龍蛙兵由志願報名的陸軍軍官、士官、士兵中挑選，學員經過選拔，進入海龍儲備訓練隊，還要接受各種訓練，過程十分嚴厲。

網友看完江啟臣的經歷，反觀陳柏惟，只擔任過替代役，還發下豪言，對決結果讓人十分期待。

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▼國民黨黨主席江啟臣曾是海龍蛙兵，經歷嚇呆網友。（圖／翻攝江啟臣IG）

▲▼江啟臣曾是海龍蛙兵。（圖／翻攝江啟臣IG）

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江啟臣海龍蛙兵陳柏惟35個

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