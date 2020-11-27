厭惡兒子每任女友！媽媽哭紅眼「養大被搶走」　暖夫一句告白超感人

▲一名婦人不捨兒子被搶走而討厭兒子女朋友，經丈夫開導終於釋懷。（示意圖／鏡週刊提供）

文／鏡週刊

一名婦人和丈夫共育有2名兒子，她透過臉書坦言，這幾年只要遇到有人問「喜歡兒子的女朋友嗎」，她都會強烈表達不悅，「兒子被搶走我為什麼要喜歡」，不過一次丈夫終於忍不住，開導哭紅眼睛的她「能陪妳到老的人是我，不是孩子」，婦人才逐漸打開心結。

一名婦人在臉書社團「爆怨2公社」發文，吐露自己曾是惡婆婆的心聲，她表示「其實這幾年我病了，而且病得不清，有人問我，我喜歡我2個兒子的女朋友嗎？我回的答案很肯定，就算她們再好我也不喜歡，她搶走我兒子，我為什麼要喜歡她」。

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不過，婦人的老公卻告訴哭紅雙眼的她，「能陪妳到老的是我，不是小孩」，並開導她愛不是控制欲，如果是真的愛小孩，就應該愛他們也愛的一切，婦人理解到「沒有什麼比我的小孩開心快樂更重要，我會努力學習怎麼愛我兒子愛的一切」，並感謝丈夫陪她走過人生這段路。

不過婦人最後也開玩笑寫下「以後要娶我女兒的更慘」，雖然丈夫開導她時說的頭頭是道，不過自己卻也是個女兒控，「不管自己的寶貝女兒條件怎麼樣，爸爸嘴巴講女兒開心就好，哥哥嘴巴講妹妹喜歡就好，弟弟嘴巴講要給姐姐自由快樂飛翔，但心裡還不是跟我以前一樣變態」。



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