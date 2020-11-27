一頁式廣告糾紛暴增！今年數量達2千件　消保處推２招保護消費者

▲一頁式廣告特徵圖文。（圖／消保處提供）

記者崔至雲／台北報導

一頁式廣告詐騙屢見不鮮，消保處今（27日）指出，2019年類似一頁式廣告爭議978件，今年數量更暴增約2倍，截至10月底已達1930件，主要爭議是民眾收到爭議或詐騙式包裹明顯品質低劣、寄件人聯絡資訊不祥、業者拖延不退費。

消保處指出，社群或入口網站常見一頁式廣告，以誇大不實廣告或擷取台灣正版業者、名人肖像，吸引消費者購買，一旦消費者發現商品不符或明顯瑕疵欲退貨，業者卻已讀不回或消極拖延。更疑似有不肖業者以貨到付款方式亂槍打鳥寄送包裹，利用被害者不慎簽收後，因貨款不多而自認倒楣的心理，而進行隨機詐騙。

[廣告]請繼續往下閱讀...

消保處表示，針對境外爭議包裹，新竹物流、通盈通運、全球快遞、統一速達、台灣宅配通等多數業者對於境外爭議包裹，已建立作法不一之退貨退款機制，受理期限最長者達7日，其中統一速達已承諾於110年起比照辦理；嘉里大榮及嘉里快遞則已著手規劃換約等事宜，預計於110年第1季建立退款機制；台灣順豐雖未直接提供退款，惟可協助消費者轉知託運人處理退款事宜，並定時追蹤辦理結果。

消保處於2017年及2020年兩次邀集交通部公路總局及貨運業者開會研商對策，要求各貨運業者落實下列事項，包含，一、應依《汽車運輸業管理規則》第118條規定，落實於包裹上提供託運人資訊及加強資料正確性之把關；二、檢討強化貨到付款爭議協處機制，並充分揭露。

消保處說明，網購發生爭議，理應由網路賣家負責，惟一頁式廣告詐騙之賣家位處境外，或其國內代理人（如集運商）良莠不齊，往往退款不易。因此，對於代收貨款之貨運業者，願以杜絕詐騙及保護國內消費者為念，提供直接退款或相關協助措施，表示非常肯認，並已請貨運業者加強稽核過濾信譽不佳之託運人，避免與不肖廠商合作。至在便利超商取貨付款部分，已另由經濟部進行輔導。

最後，行政院消保處提醒消費者，一頁式廣告吸客手法，不外乎強調貨到付款；售價明顯低於市場行情；標榜7天鑑賞期，不滿意可退費；限時限量促銷，而且有永遠倒數不完的結束時間；網址拼音奇特；出現大陸用語；未提供實體聯絡電話及地址等，消費者在購物前要特別留意，也可上網搜尋賣場評價，避免上當。

