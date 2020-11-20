消保處查市售米　7件熱量算錯、１違規稱「低蛋白保健米」

▲消保處調查20件市售包裝米熱量標示，其中有7件不符合規定。（圖／消保處提供）

記者崔至雲／台北報導

為維護消費者權益，行政院消保處今（20日）公布20件市售包裝米檢測及標示查核結果，有1件包裝米的碎粒含量超標，7件熱量標示計算錯誤，7件中還有１款三光米股份有限公司的台農82號白米違規最多，標示、品質皆不合格，還違規宣稱是「低蛋白保健米」。

消保處指出，為釐清市售包裝米各項標示的正確性，避免消費者被誤導，消保處與農糧署在今年5月在北部地區的實體店面及網路商店合計購樣20件市售「包裝米」。就標示部分由衛生單位及農糧署進行查核；「品質規格」之檢測由農糧署負責執行；「品種」之檢測則委請合格之檢測機構執行。

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經調查顯示，有1件商品不符合「品質規格」規定，主要違規情節為碎粒含量7%，超過包裝袋標示CNS一等(稉型白米最高限度5%)之標準。「品質規格」經檢測不符合規定者，將依糧食管理法第14條之1第1款及第18條之1第2項規定，處以限期改正，屆期未改正者處以4萬元以上400萬元以下罰鍰。

▲白米。（示意圖／記者李毓康攝）

針對「品種」規定，有7件熱量標示錯誤，甚至有一項違規宣稱「低蛋白保健米」，消保處指出，熱量標示計算錯誤者及違規宣稱低蛋白保健米，皆可依「食品安全衛生管理法」第28條第1項及第45條第1項規定，處以4萬元以上400萬元以下罰鍰。

消保處表示，目前已請相關主管機關儘速就違規事項督促業者改善外，亦提醒消費者，選購有品牌之食米較有保障，除選擇包裝標示完整外，更要選擇經政府輔導，品管良好的品牌，如ＣＡＳ良質米廠商所生產的「台灣好米」；注意包袋所標示之內容，如碾製加工日期、產地、規格或等級、淨重、保存期限、碾製工廠名稱、地址、電話。碾製日期愈接近購買日期者愈好。

消保處也提到，消費者應選擇米粒外觀良好者，若米粒外觀不良，如米粒的變色粒、損被害粒、碎粒、異型粒、白粉質粒、夾雜物含量較多，或粒型不均一、無光澤、有異味及米粒外表粉粉的，均為米質較差或不新鮮之現象；依需要選擇食米種類，如糙米、胚芽米、白米三種，著重營養，建議您多吃糙米飯或胚芽米飯，如果講究口感，則選擇白米。

