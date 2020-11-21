他有吸禍力！向女伴訴苦：生活感情全不順　忘後腰「雞腿」慘了

記者邱中岳／台北報導

北市士林分局警方，日前接獲民眾報案，疑似有情侶在加油站吵架，且看到男子身上有槍枝隨即報警，警方到場後不敢大意，1名警員先上前盤查，另名警員在後面警戒觀察，最後確認男子褲腰帶插著槍枝，隨即上前壓制逮人。

警方調查，26歲的郭姓男子與18歲的江姓女子，在20日上午10時許，相約重慶北路4段的加油站，郭姓男子向江女抱怨生活、感情以及工作不順遂，但因講話太大聲，被路過民眾誤以為是情侶吵架。

▲男子因講話太激動，引起民眾側目，卻意外發現有槍報警處理。（圖／記者邱中岳翻攝）

路人多看一眼發現，男子身上疑似有槍枝，隨即報請士林分局前往，警方獲報後前往假意盤查2人身分，1名警員在後方戒備觀察，確認男子後腰際有槍的形狀，隨即上前壓制逮人，並起獲改造手槍以及4顆子彈。

▲男子被警方當場查扣改造手槍1把、4顆子彈，訊後依槍砲罪嫌送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

男子到案後辯稱，因喜歡槍枝，所以才會買來自身收藏，警方訊後依照《槍砲彈藥刀械管制條例》送辦，但堅決不願透露槍枝來源，警方也將持續追查上游槍枝來源。

▲男子找女性友人抒發情緒，表達生活、工作以及感情的不順，竟被警方當場查獲槍枝。（圖／記者邱中岳翻攝）

據悉，該名男子自稱在汽修廠當汽修工，2周前認識18歲的江姓女子，當天只是找江女聊天抒發情緒，沒想到卻因為講話太大聲，引起民眾注意而發現帶槍情事，最後遭警方逮捕送辦。

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