中壢火葬場班長收紅包貪污6萬餘　二審改輕判4年10月

▲中壢火化場員工收紅包，二審判刑。此為示意圖。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市中壢殯葬所技士兼火化場班長吳祥貴與約僱人員李德仁，涉嫌從2012年起，以民間習俗「點火、撿骨」必須給紅包為由，向數家殯葬業者收受500至1000元不等的紅包，經業者提出檢舉，檢調單位將2人提起公訴。一審將2人分別判刑8年2月與8年，案經上訴，高院二審認定2人收賄金額不高，改判4年10月與4年。可上訴。

判決指出，吳祥貴（66歲）自1984年起就在中壢殯葬所服務，一直到2015年案發後，才調離火化班，改擔任冰庫管理員。另外同案被告李德仁（68歲），則是2004年任職，專職協助遺體火化與撿骨作業。

根據民間習俗，協助處理殯葬的人員，都有向喪家收取紅包的習慣，以供沖喜。而中壢殯葬所為了破除惡習，在2007年間就將火場的撿骨費用，部分提撥為員工獎金，讓每名員工每個月都可以額外分得1萬8千元至3萬元不等獎金。但吳、李二人不改惡習，為了取得紅包對業者刁難，業者為求喪事順利，大多會給予紅包。

而檢方查出，2人多以「點火、撿骨」必須給紅包為由，向5家殯葬業者收受每筆500至1000元不等的紅包；若臨時加排遺體火化，還要加碼收取1000元的「火化調加班爐」費用，2人收取後朋分花用。據檢方統計，2人10多年來不斷收取紅包，初估收賄最少上百萬元，提起公訴。

一審法院審理後，根據提出檢舉的殯葬業者提出的資料，認定2人聯合收賄113600元，每人約分得5萬多元，一審仍將2人分別重判8年2月與8年，均褫奪公權5年。案經上訴，二審高等法院審理後，仍認定2人有罪，考量收賄金額不高，又繳回不法所得，因此二審予以減刑，分別改判4年10月與4年，均褫奪公權2年，可上訴。