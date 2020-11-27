東購嚴選「BT21」商品開賣！粉紅貨櫃屋攤位吸民眾瘋打卡

▲宇宙明星BT21限量商品東森購物開賣！ 等你來收藏。(採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者謝盛帆)

▲東森購物推出與宇宙明星「BT21」專屬商品，在統一時代百貨廣場與大家共度聖誕、跨年。（圖／記者周宸亘攝，下皆同）

記者蘇晟彥／台北報導

聖誕節禮物不知道買什麼，來「LINE FRIENDS CARNIVAL 派對時光」東森購物攤位挑就對了！從27日開始舉辦的LINE FIRENDS嘉年華網羅超可愛熊大、兔兔等商品，其中東森購物為了寵愛粉絲、一解不能出國煩悶，推出宇宙明星「BT21」專屬商品，首日販售就吸引許多民眾慕名而來，要把所有專屬商品一次帶回家。

從11月27日到明年1月10日，東森購物攤位都將在統一時代百貨廣場與大家相見，將滿滿的「BT21」專屬商品搬進粉紅色透明貨櫃屋中，推出9款商品萌翻大家的心，包含：DeMon BT21微分子修護水凝膜、DeMon BT21馬油修復護手霜（湖水藍/檸檬黃/甜蜜粉3色）、東森 BT21俄羅斯刺繡DIY材料包、東風 BT21秒扣玻璃保鮮盒(可耐高溫400度)、東風 BT21環保餐具/吸管5件組、東風 BT21環保購物袋(50公分超大容量)、東風 BT21柔韌抽取式衛生紙(雙層100抽)、東風 BT21純水抗菌濕紙巾及東森 BT21純淨水(限量共4款)等。

▼現場都是滿滿東森嚴選「BT21」專屬商品。

擺攤首日就吸引許多民眾到場同樂，搶著跟粉紅貨櫃屋及背板拍照，東森購物執行長楊俊元也親自到場支持，希望透過東森購物架上高人氣商品加上BT21的可愛形象，與更多年輕人做互動。東森購物行銷專員陳怡婷也說，不能到現場的朋友也別擔心，在接下來的一整年都有跟BT21進行合作，在東森購物網站上都能買到所有商品。此外，只要買滿1000元就能獲得神秘小禮，不管是在線上或線下，都歡迎民眾一起來快樂購物。

▼東森購物網路部執行長楊俊元大力推薦這次東森嚴選的「BT21」專屬商品。



除了地點便利、下班就能順路逛逛讓心情整個Chill起來外，每週五、六、日也有開放限定「BT21俄羅斯刺繡DIY課程」，只要利用簡單工具，在老師細心的教導下，就能親手將宇宙明星BT21可愛的身影慢慢勾勒出來，不管是自己來嘗試，或是親子一起互動，一小時的時間不自覺就溜走。東森購物嚴選「 BT21」貨櫃攤位旁也設立背板提供民眾盡情拍照，想要打卡炫耀一波，告訴朋友自己跟「宇宙明星BT21」合影千萬要把握機會。

▼側邊有著網美打卡必拍背版，超可愛的粉紅色怎麼拍都好看。

▼限定「BT21俄羅斯刺繡DIY課程」不容錯過。

入場資訊（免費入場）

週一～週四 13:00-21:30

週五 13:00-22:00

週六、例假日 11:00-22:00

週日 11:00-21:30

活動地點：統一時代百貨廣場（台北市信義區忠孝東路五段8號）

▼現場有超多可愛的裝置藝術等大家一起打卡炫一波。